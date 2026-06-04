¿'Scary Movie: Terroríficamente incorrecta’ tiene escena postcréditos? Lo que debes saber de la película

Estos son todos los detalles de 'Scary Movie: Terroríficamente incorrecta'. (Foto; AP/Shutterstock)

Después de 13 años de ausencia, una de las franquicias más populares, lanzada en los años 2000, está de regreso con la cinta Scary Movie: Terroríficamente incorrecta, que llega a las salas de cine para parodiar algunas de las películas más aterradoras (y exitosas).

La sexta entrega marca además el retorno de varios de los rostros más emblemáticos de la franquicia, incluidos los hermanos Wayans, quienes participaron en las primeras películas, donde uno de los personajes principales satirizaba al villano de Scream.

En esta ocasión, la cinta vuelve a burlarse de los clichés del cine de terror moderno, además suma dos escenas postcréditos para que no te levantes de tu asiento o te las vas a perder.

El elenco de 'Scary Movie: Terroríficamente incorrecta' visitó México. (Foto: Cortesía) (Manuel Velasquez/Getty Images for Paramount Pictures)

¿De qué trata ‘Scary Movie: Terroríficamente incorrecta’?

La cinta retoma la historia de los personajes originales después de los acontecimientos de las primeras entregas. Cindy, Brenda, Shorty y Ray vuelven a reunirse cuando un nuevo asesino enmascarado comienza a sembrar el caos, en una trama que vuelve a tomar como referencia a la saga Scream, protagonizada por Ghostface, y otros éxitos recientes del género, como Megan.

Fiel a la esencia de la franquicia, la producción satiriza algunas de las películas de terror más populares de los últimos años, además de fenómenos culturales relacionados con la industria cinematográfica.

La nueva entrega fue dirigida por Michael Tiddes y supone el regreso creativo de Marlon y Shawn Wayans, quienes participaron en el guion y la producción.

¿De qué son las escenas postcréditos de ‘Scary Movie 6′?

Las escenas postcréditos en películas cada vez son más habituales y Scary Movie: Terrorificamente incorrecta no es la excepción.

La primera de ellas satiriza la película Nosferatu, nueva versión cinematográfica del clásico lanzado en 1922, pero en esta ocasión, a manera de burla, el vampiro se llama Brosferatu.

En la escena, este monstruo es descubierto por un grupo de chicas mientras está con otra más, aunque el momento tiene toques de humor ácido.

La segunda es una parodia de Longlegs: Coleccionista de almas, donde una mujer con poderes psíquicos toma un caso sin resolver de un asesino en serie considerado satánico.

En Scary Movie, la sátira de esta cinta de terror está a cargo de Hanson, mayordomo que vimos en la segunda entrega de la saga. Él es arrestado por una policía médium.

La sexta película de 'Scary Movie' se estrenó más de 10 años después de la última entrega. (Foto: Quantrell Colbert/Paramount Pictures via AP)

Reparto de ‘Scary Movie: Terroríficamente incorrecta’

Uno de los principales atractivos de la producción es el regreso de varias figuras que aparecieron en las primeras entregas de la saga.

El elenco está encabezado por:

Anna Faris como Cindy Campbell.

Regina Hall como Brenda Meeks.

Marlon Wayans como Shorty Meeks.

Shawn Wayans como Ray Wilkins.

Damon Wayans Jr..

Kim Wayans.

Gregg Wayans.

La reunión de los protagonistas originales ha sido uno de los aspectos más celebrados por los seguidores de la franquicia, especialmente porque los hermanos Wayans no participaban activamente en la saga desde hace más de dos décadas.

¿Dónde ver ‘Scary Movie: Terroríficamente incorrecta’?

Scary Movie: Terroríficamente incorrecta se encuentra disponible en salas de cine de México. Los fans pueden adquirir boletos a través de las cadenas Cinemex y Cinépolis, que ya cuentan con funciones para la nueva entrega de la saga.

Por ahora, la película únicamente está disponible en la pantalla grande y no en plataformas de streaming.