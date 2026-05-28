¿Qué son los backrooms? La historia detrás de la nueva película de A24

Detrás de la nueva cinta se encuentran actores como Renate Reinsve, nominada al Oscar por Valor sentimental. (Foto: A24 Press/ Imagen generada con IA Gemini)

Largos pasillos interminables y laberínticos cubiertos con papel tapiz amarillo, el olor a humedad por todas partes y un zumbido constante producido por luces que apenas logran iluminar el espacio forman parte de una nueva película de terror.

Se trata de The Backrooms, una cinta del estudio A24 —quien está detrás de producciones como Midsommar, Hereditary y The Witch— que lleva a la pantalla grande una de las creepypastas contemporáneas más populares.

A diferencia de otras películas, The Backrooms retrata un inquietante relato que nació en foros de internet durante 2019 y que el ahora cineasta Kane Parsons popularizó en YouTube por medio de sus videos caseros.

¿Qué son los backrooms? El origen de la creepypasta

Hace siete años, un usuario de 4Chan, el foro de internet, publicó la fotografía de una tienda real abandonada que resultó inquietante: un espacio que debería estar concurrido aparecía solo, vacío y silencioso.

Pero no solo eso, la estética resultaba extraña, pues las paredes tenían un color amarillento y las luces eran tenues. No había necesidad de añadir figuras aterradoras, sangre u objetos fuera de lo común para generar una sensación inquietante entre los internautas.

Así comenzó la leyenda con un breve texto que dio esencia a lo que hoy conocemos como backrooms: “Si no tienes cuidado y te sales de la realidad en el área incorrecta, puedes terminar en los backrooms”, dice el texto, que no tiene un autor claro.

La nueva película de A24 está basada en juna historia de internet. (Foto: A24 Press)

Además, añadió la descripción de estos lugares: “no hay nada más que el hedor de la vieja y húmeda alfombra, la locura del amarillo monocromático, el infinito ruido de fondo de las luces fluorescentes a su máximo zumbido”.

La descripción afirma que hay “seiscientos millones de millas cuadradas de habitaciones vacías segmentadas aleatoriamente”, en las que quedan atrapadas las personas que caen en este inquietante espacio.

Si la sensación de vacío, soledad e impaciencia no fuera suficiente, el usuario añadió que los backrooms están habitados por criaturas. Una frase que dio pie a toda una historia colectiva de internet.

¿Por qué los backrooms se popularizaron?

La historia pudo haber terminado como muchas otras: una leyenda más de internet; sin embargo, en 2022 Kane Parsons, mejor conocido en YouTube como Kane Pixels, le dio un giro total a la historia: realizó videos caseros de los backrooms.

Para ello, Kane aprendió a utilizar Blender, un programa gratuito de animación que le permitió construir los interminables pasillos amarillentos descritos en internet, según contó en una entrevista con The Hollywood Reporter.

Una vez que logró la estética deseada, compartió su primer falso documental titulado The Backrooms, donde muestra a una persona que graba un video con sus amigos; sin embargo, en un momento cae en esta dimensión.

A lo largo de nueve minutos vemos al sujeto intentando escapar por los pasillos. El punto máximo del terror analógico que construyó Kane llega cuando ve a una de las criaturas y esta comienza a perseguirlo.

El video se volvió tan popular que Kane creó una serie e incluso le dio profundidad a la historia, ya que afirma que la empresa ASYNC es la responsable de crear esta dimensión paralela, luego de que en los años 80 intentara buscar una solución a los problemas de vivienda.

Con el tiempo, la historia de los backrooms no ha hecho más que crecer en redes sociales, ya que en los foros afirman que existen diferentes niveles y que cada uno es más aterrador que el anterior. Incluso hay quienes aseguran haber visitado esta dimensión.

¿De qué trata la película de A24? Trama, elenco y todos los detalles

La historia llamó la atención del estudio A24, que le propuso a Kane Parsons —quien actualmente tiene 20 años— llevar su historia al cine con un equipo impresionante.

Aunque Parsons será el cineasta, como productores ejecutivos estarán James Wan, quien está detrás de cintas como El Conjuro y Annabelle, y Shawn Levy, director de Deadpool and Wolverine.

El elenco no se queda atrás. Como protagonista, A24 contrató a Renate Reinsve, nominada al Oscar por Valor sentimental, y a Chiwetel Ejiofor, quien recibió una nominación de la Academia por 12 años esclavo.

De acuerdo con la sinopsis, la cinta sigue la historia de una terapeuta que intenta encontrar a su paciente en los backrooms, luego de que él cayera en esta dimensión sin salida.