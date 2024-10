‘Ay, nanita’: ¿Cuáles son las películas más aterradoras según la ciencia y dónde verlas este Halloween?

¿No planes para este 31 de octubre? Entonces puedes armar un maratón de películas de terror, y aunque amamos los clásicos como El resplandor, Halloween o Scream, este año podrías optar por ver las cintas más aterradoras que se han realizado.

Así que prepara tus palomitas para vivir una noche escalofriante, ya que, como cada año, se ha publicado el listado de las películas que dan más miedo y que sin duda provocarán que tu corazón se acelere.

Alguna películas de terror formaron parte de un estudio, para encontrar cuál fue la más terrorífica. (Foto: Especial El Financiero) (Especial)

“No lo digo yo, lo dice la ciencia”, pues el listado de cintas que te presentaremos a continuación fue realizado por The Science of Scare, un estudio que se encarga de analizar cuáles son las películas que provocan más terror en los espectadores, por lo cual, los sustos están garantizados.

¿Cómo se hizo el estudio de las películas más aterradoras?

El estudio Science of Scare comenzó como un proyecto en 2020 que tenía el objetivo de encontrar las películas más aterradoras que existen, para ello, decidieron buscar un sustento científico que los respaldara: la aceleración del corazón y el pulso.

Desde ese año, The Science of Scare invita a 250 personas a ver diferentes películas de terror, las cuales se seleccionan de acuerdo con la opinión de los críticos de cine, sugerencias de foros, subreddit y las recomendaciones que hacen las personas en general.

Para encontrar las películas más aterradoras se midió la frecuencia cardiaca de los espectadores. (Foto: Netflix)

Durante la exhibición de las películas, se miden dos factores importantes para determinar qué tan aterradora es una cinta:

Frecuencia cardiaca : qué tan rápido latió el corazón de los participantes durante la cinta, el cual es “un indicador de emoción y miedo”.

: qué tan rápido latió el corazón de los participantes durante la cinta, el cual es “un indicador de emoción y miedo”. Variación de la frecuencia cardíaca: el tiempo transcurrido entre cada latido del corazón, lo que permitió medir qué tan estresados estaban los espectadores durante la cinta, de acuerdo con The Science of Scare.

¿Cuál es la película de terror que da más miedo y dónde verla?

Luego de la investigación, se llegó a la conclusión de que Siniestro, una película de suspenso y terror lanzada en 2012 y dirigida por Scott Derrickson, fue la cinta más aterradora que se ha realizado, hasta este momento, según con el estudio.

Pues esta provocó que la frecuencia cardiaca de los espectadores aumentara un 34 por ciento y el momento más terrorífico hizo que los corazones latieran más rápido hasta los 131 latidos por minuto. La frecuencia normal en reposo oscila entre 50 y 100, de acuerdo con la Fundación Española del Corazón.

The Science of Scare explica que la variación de la frecuencia cardiaca cayó demasiado entre los espectadores, lo que quiere decir que la cinta ofrece “un equilibrio perfecto entre momentos sorprendentes y sustos que se van desvaneciendo lentamente”, obteniendo 96 puntos de 100.

'Siniestro' fue la película de terror que dio más miedo, de acuerdo con el estudio científico que se realizó. (Foto: @Cinemex)

Siniestro cuenta la historia de un periodista, quien se muda a una nueva casa con el objetivo de encontrar inspiración; sin embargo, después de descubrir un conjunto de cintas de vídeo escalofriantes en la casa y verlas, pone a su familia en peligro.

Si quieres ver Siniestro la cinta más aterradora hasta ahora solo debes ingresar a la plataforma en streaming Amazon Prime Video en donde se encuentra disponible; también puedes rentarla en YouTube o Apple TV por 50 pesos.

3 películas más escalofriantes para ver este Halloween

Si eres amante de las buenas películas de terror, también puedes añadir a tu lista las otras cintas que han causado más miedo entre los espectadores, según The Science of Scare, ya que en el listado se incluyen 50 cintas; sin embargo, las cinco que más miedo dan son las siguientes.

Host

Esta película cuenta la historia de seis amigos quienes deciden realizar una sesión espiritista a través de Zoom, ya que la cinta se ambienta durante la pandemia por COVID-19; lo que es divertido al inicio, se convierte en una experiencia aterradora, pues un espíritu maligno invade sus casas, ¿cómo lograrán sobrevivir?

Esta cinta también cuenta con una muy buena puntuación en el estudio de The Science of Scare, ya que le dieron 95 puntos de 100; solo se quedo a uno de tener la misma calificación que Siniestro. Host se puede ver en Apple Tv, solo debes rentarla por 25 pesos.

Skinamarink

Esta es una de las cintas más recomendadas para Halloween. Se trata de dos niños, quienes al despertar de una siesta se dan cuenta que sus padres desaparecieron y están atrapados en una casa sin ventanas ni puertas.

Skinamarink fue una de las cintas que provocó mayor estrés y pavor entre los espectadores, ya que obtuvo un puntaje de 91 de 100. La película se encuentra disponible en Apple Tv y está en renta en Amazon Prime Video.

Insidious

La saga de cintas de La noche del demonio es una de las más aclamadas por los amantes del terror; sin embargo, la primera es una de las que más atemorizó a los espectadores del estudio de The Science of Scare, ya que obtuvo una puntuación de 90 de 100.

Esta cinta cuenta la historia de una familia que se muda a su nuevo hogar; sin embargo, uno de los niños entra en estado de coma sin explicación alguna, al mismo tiempo sucesos sobrenaturales ocurren en la casa.

Ante esta situación, la familia decide contactar a una medium, quien les dice que el alma de su hijo se encuentra en algún lugar entre la vida y la muerte en la dimensión astral, por lo que su padre intentará salvarlo. Esta cinta está disponible en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, en donde se puede rentar.

Además de estas opciones, en los siguientes lugares se encuentran cintas como The Conjuring, Hereditary, Smile, The Excorcism of Emily Rose, Hell House LLC y Talk to Me. Aunque se incluyeron nuevas películas como Terrifier 3, Longlegs y Late Night with the Devil no calificaron entre los primeros lugares.