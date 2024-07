Muere actriz de Scary Movie, Erica Ash, a los 46: ¿Qué le pasó?

La actriz, Erica Ash, murió a los 46 años, así lo confirmó su madre, Dianne, en un comunicado difundido por el medio estadounidense TMZ.

“Estamos profundamente entristecidos de anunciar el fallecimiento de nuestra querida hija, hermana y amiga Erica Chantal Ash, después de una larga y valiente batalla contra el cáncer”, citó el medio.

Cabe mencionar que la madre de la actriz de Scary Movie no detalló más sobre la lucha de cáncer que libró una de las protagonistas de la serie Starz Survivor’s Remorse.

La actriz, Erica Ash, murió a los 46 años de edad a causa de una lucha contra el cáncer. (Foto: Instagram @comiclonilove).

¿De qué murió Erica Ash?

De acuerdo con el reporte oficial de la familia, Erica Ash murió tras una batalla contra el cáncer, aunque, de momento no se sabe qué tipo de esta enfermedad tenía la actriz originaria de florida; sin embargo, su madre pidió que todo aquel que guste recordarla realice donaciones a alguna fundación de cáncer de mama en su nombre, desatando versiones de un probable diagnóstico sobre esta enfermedad.

“En honor a la memoria de Erica, la familia pide que cualquier donación se haga a la Fundación Susan G. Komen contra el Cáncer o a la Fundación contra el Cáncer de Mama de su elección. Estamos agradecidos por las amables expresiones de amor y apoyo durante este momento difícil”.

Al respecto de lo ocurrido con la actriz, una de sus mejores amigas del medio, la presentadora Loni Love, fue la primera en pronunciarse con sus condolencias vía redes sociales.

“Ella ponía todo de sí en su trabajo, siempre estaba allí y ahora se ha ido. Mi más sentido pésame a su familia”, escribió en Instagram.

La muerte de Erica Ash fue confirmada en Instagram por su amiga, Loni Love. (Foto: Instagram @comiclonilove).

¿Quién era Erica Ash?

Erica Ash nació el 19 de septiembre de 1977 en Florida, durante su infancia y juventud quiso estudiar medicina, pero, descubrió su gusto por la actuación y decidió elegir este camino.

Su trayectoria incluye actuaciones en Broadway, en cortometrajes como I Can Smoke y Minna no Ie; así como en la televisión para producciones entre las que destacan: After Party, MADtv, Cold Case y The Big Gay Sketch Show. En 2023 actuó en la cinta Tenemos un fantasma.

La actriz también se desempeñaba como cantante y modelo, además de tener una habilidad nata para la comedia; en este sentido, su trayectoria en la pantalla también incluyó un galardón de la Asociación Nacional Americana para el Avance de la Gente de Color (NAACP) por mejor actriz de reparto.