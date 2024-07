Renata del Castillo: Así ha sido su lucha contra el cáncer: ‘Se hizo metástasis’

Renata del Castillo ya no puede caminar por el cáncer. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

Renata del Castillo padece cáncer desde 2020, el cual fue detectado, después de un análisis clínico, en la zona del cérvix, pero hizo metástasis y se regó en diferentes partes de su cuerpo.

La actriz, conocida por su participación en la serie de televisión Control Z, de la plataforma de streaming Netflix, y en la telenovela Cuando seas mía (al lado de Sergio Basáñez), presentó tumores en diferentes partes de su cuerpo.

La enfermedad no fue suficiente para alejarla de los sets de grabación y actualmente contará su testimonio en un capítulo de Lo que callamos las mujeres, pero, ¿cómo vive su tratamiento contra el cáncer?

Renata del Castillo Renata del Castillo participó en la serie 'Control Z' de Netflix. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

¿Cómo vive Renata del Castillo su lucha contra el cáncer?

Todo inició en 2020, cuando se le detectó cáncer cervicouterino tras una consulta médica de revisión, en ese momento ella comenzó con la aplicación de quimioterapias y radioterapias.

“Es en el cérvix, en la pandemia estuve un año y medio sin hacerme estudios, cuando voy ya tenía muy avanzada la infección, en fase cuatro, es fase terminal”, declaró la famosa en una entrevista reciente para Venga la Alegría.

Debido a la expansión de la enfermedad, la actriz desarrolló tumores en diferentes partes de su cuerpo, uno de ellos cerca del hueso sacro, lo que le generó problemas de movilidad.

Renata del Castillo fue diagnosticada con cáncer cervicouterino. (Foto: Instagram / @renidelcastillo).

“Tengo metástasis, el cáncer se fue a otras áreas de mi cuerpo, uno al sacro y no puedo caminar, tengo otros tumores en el sistema linfático”, declaró Renata del Castillo en el mismo encuentro con el medio citado anteriormente.

Sin embargo, la integrante del programa de televisión Como dice el dicho reveló que no podrá continuar con las quimioterapias por daños ocasionados por el tratamiento.

¿Por qué Renata del Castillo no continuará con su tratamiento contra el cáncer?

En la misma entrevista para el matutino de espectáculos, Del Castillo mencionó detalles acerca de la interrupción de las ‘quimios’ porque le ocasionan sangrados y en más de una ocasión terminó hospitalizada de emergencia.

Renata del Castillo tiene cáncer desde principios de 2020. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

“No me podré hacer quimioterapias, por los sangrados que tengo, ya lo hablé con el oncólogo, esto desencadena en un avance del cáncer, pero seguiré en la lucha (...) en dos ocasiones estuve a punto de morir por hemorragias”, declaró la famosa en la misma entrevista.

En una de esas veces, Renata compartió un video, desde el hospital, en sus redes sociales, donde solicitaba donadores

Renata del Castillo se muestra ‘positiva’ ante el cáncer

La actriz de 42 años compartió un mensaje acerca de su sentir ante el diagnóstico del cáncer en fase terminal. Esto es lo que dijo.

“Debe ser algo positivo, enviar un mensaje de vida y no de muerte (...) Es una oportunidad, no una sentencia de vida (...) el valor ya está inmerso en la palabra cáncer, hay diagnósticos, pero no pronósticos, solo Dios”, mencionó en otra entrevista para TV Azteca publicada el pasado 11 de julio.

Del Castillo interpretó a 'Lulú' en la serie 'Control Z' de Netflix. (Foto: Instagram / @renidelcastillo).

Estas son las películas y series donde participó Renata del Castillo

Desde el debut de Renata del Castillo en la telenovela Cuando seas mía, se integró a elencos de series de televisión y telenovelas, entre ellas las siguientes.

Control Z.

Como dice el dicho.

Lo que callamos las mujeres.

Rutas de la vida.

Un día cualquiera.

Vencer el desamor.

Amar a muerte.