¿Qué tiene Renata del Castillo? No seguirá su tratamiento contra el cáncer

Renata del Castillo, conocida por sus papeles en las series y telenovelas Como dice el dicho, Control Z (de la plataforma de streaming Netflix) y en Lo que callamos las mujeres, no podrá continuar con el tratamiento de quimioterapias en contra del cáncer por complicaciones en su salud.

La actriz mexicana de 42 años, en 2023, fue trasladada a un hospital ubicado en San Luis Potosí, llamado Dr. Ignacio Morones Prieto, informó ella en sus redes sociales después de solicitar donadores de sangre.

Ahora, la integrante de la telenovela Cuando seas mía (con Sergio Basáñez) actualizó su estado de salud en donde mencionó que no recibirá más quimioterapias ni radioterapias porque le causan sangrados.

Renata del Castillo fue diagnosticada con cáncer. (Foto: Instagram / @renidelcastillo).

“Ya no me voy a poder hacer quimios, lo hablé con mi oncóloga, esto por los sangrados que tengo y me los está provocando el tratamiento (...) se desencadena en un avance del cáncer”, dijo en una entrevista reciente para TV Azteca. Por el momento se desconoce lo que sucederá con el procedimiento médico de la famosa.

¿Cómo enfrentó la enfermedad Renata del Castillo?

En el mismo encuentro para la televisora mencionada antes en el texto, Renata del Castillo reveló detalles acerca de como se enteró de la enfermedad y precisó el momento en que se le dio el diagnóstico de cáncer.

“Me hice estudios médicos, cuando voy tenía muy avanzado el cáncer, fase terminal (fase 4) y ahora tengo metástasis (...) tengo varios tumores en diferentes partes del cuerpo”. La integrante del elenco de Como dice el dicho ya no puede caminar a consecuencia de un tumor en la columna.

Renata del Castillo participó en la serie 'Control Z' de Netflix. (Foto: Instagram @renidelcastillo)

¿Qué tipo de cáncer tiene Renata del Castillo?

Los actores Ana Serradilla y Andrés Palacios revelaron, a principios de 2023, que Del Castillo tenía “una masa en los lumbares” y solicitaron apoyo para los gastos médicos.

Renata del Castillo dio una entrevista para Venga la alegría, publicada en redes de TV Azteca el pasado 10 de julio, reveló que el tipo de cáncer que la afecta es el cervicouterino.

“Es una oportunidad, no una sentencia de vida (...) el valor ya está inmerso en la palabra cáncer, hay diagnósticos, pero no pronósticos, solo Dios”, recalcó la famosa.

Del Castillo interpretó a 'Lulú' en la serie 'Control Z' de Netflix. (Foto: Instagram / @renidelcastillo).

¿En qué programas y series participó Renata del Castillo?

En las redes sociales de Renata del Castillo se menciona que su debut fue en la telenovela Cuando seas mía, pero tiene otros proyectos en su carrera artística.

Control Z.

Como dice el dicho.

Lo que callamos las mujeres.

Rutas de la vida.

Un día cualquiera.

Vencer el desamor.

Amar a muerte.