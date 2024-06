La otra Luz Elena González: ¿Qué ha sido de la actriz de ‘Cero en conducta’?

Luz Elena González es una actriz mexicana que estuvo presente en el elenco de telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y en programas de comedia, entre ellos Cero en conducta, con Jorge Ortiz de Pinedo.

Sin embargo, por casualidad comparte nombre con la nueva secretaria de Energía del gabinete de Claudia Sheinbaum lo que generó confusión, principalmente en las redes sociales.

Luz Elena González nació el 22 de agosto de 1974. (Foto: Instagram @luzelenagllz)

¿Quién es Luz Elena González?

Luz Elena nació el 22 de agosto de 1974, actualmente tiene 49 años, en Guadalajara, Jalisco.

“Llegar a esta edad no me causó conflicto porque no me siento de esa edad, ese número sé que lo voy a cumplir, estoy superorgullosa porque me dicen que me veo más joven, la estoy disfrutando, ahora me fijo en lo que realmente me importa (...) no me tengo que ver grande solo por tener 50 años”, dijo la famosa en una entrevista con Matilde Obregón publicada recientemente.

González participó en el certamen de belleza en México, donde representó a su estado, en 1994, pero no ganó. Después estudió actuación y debutó en la telenovela Mi querida Isabel, en 1996, en un papel secundario.

Luz Elena González es conductora de televisión. (Foto: Instagram @luzelenaglzz)

Las parejas famosas de Luz Elena González

La también modelo tuvo un breve amorío con Luis Miguel, pero es una historia de amor que no prosperó.

“Yo tenía pegue y dije que guapo, me tiró la onda y me pidió que fuera su novia, solo había una respuesta: sí. No se dio algo más, pero fue una etapa bonita, Lo conocí años antes de estar juntos”, reveló la actriz.

Después fue novia de Sebastián Rulli y de Jaime Camil.

Pero finalizó su relación con el conductor de televisión porque creyó los rumores de una infidelidad.

Luis Miguel fue novio de Luz Elena. (Foto: EFE / Leonardo Muñoz)

Una de las relaciones en la historia de Luz Elena González es Rafael Amaya, protagonista de la serie El señor de los cielos.

Luz Elena González: Esto ha sido de su vida

Actualmente, está casada con Bernardo Martínez. Ellos iniciaron su matrimonio hace 20 años y los presentó el papá de Diego Boneta, según contó la actriz en el programa Ventaneando en 2021.

16 años después, dos hijos maravillosos, una relación muy linda, altibajos que el amor nos llevó a superar y seguir aquí con la familia que amamos”, dijo la famosa en el mismo encuentro.

El nombre Luz Elena González generó confusión en las redes sociales. (Foto: Captura)

Desde junio de 2023, Luz Elena se integró al elenco del matutino Venga la Alegría, donde es una de las conductoras principales.

“Soy tan feliz ahí, era mi sueño, te voy a contar algo, por años deseaba conducir un matutino (...) Les pedí a varios productores que me dieran la oportunidad. Me dejaron trabajar en Venga la alegría y sí me aceptaron”, reveló ella en la misma entrevista con Matilde Obregón.

Asimismo, confesó que se retiró de las telenovelas, al menor por el momento.

Luz Elena González trabaja en 'Venga la alegría'. (Foto: Instagram @luzelenaglzz)

¿En qué programas participó Luz Elena González?

De acuerdo con información publicada por IMDB, los programas y telenovelas en la carrera de Luz Elena González son los siguientes.