¿Qué ha sido de Sergio Andrade? Entre rumores sobre su ‘muerte’, salud y llamadas con periodistas

Desde hace 7 años, Sergio Andrade ‘desapareció' del foco público, dejando dudas sobre lo que ha sido de su vida en los últimos tiempos hasta hace unas horas, cuando comenzaron rumores sobre su supuesto fallecimiento, pero ¿qué tanto hay de cierto sobre eso?

La salud del exrepresentante de Gloria Trevi se ha visto afectada desde que estaba encarcelado, cuando se le detectó que padece Síndrome de Guillain-Barré, pero es desde inicios de 2024 cuando diversos reportes aseguraron que su salud estaba en decadencia por distintas situaciones.

¿Sergio Andrade murió? Esto sabemos

En las últimas horas, empezó a rumorarse que Sergio Andrade murió en España, país donde presuntamente estaría refugiado desde hace algunos años, aunque hasta el momento la información no está verificada ni fue confirmada.

Sergio Andrade se encuentra en tendencia gracias a los rumores que han surgido sobre su salud. (Captura de pantalla / YouTube / Sergio Andrade)

Supuestamente, el conductor Javier Ceriani recibió una llamada anónima en la que le informaron que Andrade, quien trabajó con Lucero en los ochenta, habría fallecido el 21 de junio en Barcelona, aunque el mismo titular del programa Chisme No Like dudó de esta información.

No obstante, se basó en información de Wikipedia, que habría sido editada en 32 ocasiones con su fecha de muerte. Ahora, si se consulta esta biblioteca digital, no hay información sobre el supuesto fallecimiento.

“El 21 de junio que a mí me avisaron, 32 veces entraron a Wikipedia la familia Andrade Ríos a contar que Sergio estaba muerto, fue la familia quien manipuló Wikipedia 32 veces”, dijo el presentador.

Sergio Andrade habría fallecido en España, según rumores. (Especial)

¿Sergio Andrade está grave de salud en Cancún? Esto sabemos

Otro de los rumores que empezó a sonar fuertemente en redes sociales e Internet fue que, contrario a que haya muerto, se encontraba hospitalizado en Cancún por complicaciones de salud.

Ahora, es el canal conocido como Kadri Paparazzi, que también habló en su momento sobre el hijo de Yahir, el que comunicó que, supuestamente, Andrade se encontraba en Cancún recibiendo atención médica desde hace casi dos semanas.

“Estaba en un hospital hace 10 días, estuve allá por Cancún, se me fue (…) tiene problemas, se está yendo a dializar, va a ver un especialista”, aseguró un paparazzi conocido como ‘Lobo’, quien además aseguró haberlo visto de frente, aunque al inicio no lo reconoció.

Los rumores sobre la salud de Sergio Andrade incluyen supuestas visitas a un hospital en Cancún. (Foto: Especial)

Gustavo Adolfo Infante asegura que habló con Sergio Andrade: ¿Qué le dijo?

Con todos los rumores que han surgido sobre su salud, el periodista Gustavo Adolfo Infante abordó el tema en su programa de YouTube y aseguró que hace unos meses el productor lo buscó por llamada y platicó con él.

“Me buscó a mí Sergio Andrade hace unos meses y hablé con él, tengo grabada esa conversación con Sergio Andrade. Vamos a esperar a ver que pasa”, mencionó el periodista, y aseguró que, en caso de que los rumores sean ciertos o cuando llegue a morir el exrepresentante de Gloria Trevi, daría a conocer dicha llamada.

“Si se murió la saco (la llamada), pero yo no sé si se murió (…) pero, pues, algún día se tiene que morir, ¿no?”, dijo.

Además, reveló parte de las palabras que intercambiaron en dicha llamada, de la cual se desconoce con exactitud cuándo ocurrió. “En la plática me dice: ‘¿Por qué estás tan serio, Gustavo?’. ¿Pues qué quería, que le cantara? (…) me dice: ‘¿O ya te creíste lo del monstruo tú también?’. No omití ni medio comentario”, agregó.

¿Qué hay de cierto sobre los rumores relacionados con la salud de Sergio Andrade?

Hasta el momento, ninguno de los rumores ha sido confirmado ni por la familia, ni por periodistas de espectáculos reconocidos, quienes dudan de la veracidad de la información compartida por dichos canales.

Cabe destacar que, en más de una ocasión, lo publicado por los canales citados (Chisme No Like y Kadri Paparazzi), relacionado con otros artistas, fue desmentido en su momento, por lo que no hay información certera.

Sergio Andrade 2024: ¿Cuál ha sido su estado de salud en los últimos meses?

A inicios de 2024, se habló de que Andrade fue hospitalizado en España por complicaciones de salud, aunque al momento de darse a conocer esta información, ya estaba fuera de peligro.

Una supuesta enfermera española identificada como ‘Ángela’ dijo haber atendido a Sergio Andrade a inicios de diciembre después de que llegara con un cuadro abdominal grave al Hospital 12 de octubre, ubicado en Madrid, España.

Además, apuntó que le identificaron pancreatitis aguda, por lo que necesitó hospitalización a pesar de que él no quería quedarse en el hospital.

Supuestamente, Sergio Andrade fue detectado con pancreatitis a inicios de 2024. (Foto: Shutterstock)

“Venía con un cuadro bastante fuerte del aparato digestivo, de pancreatitis (…) traía unos dolores de vientre muy fuertes (…) Se le atendió, le hicieron análisis de sangre y bajo eso se le diagnosticó pancreatitis aguda (…) quería irse (…) el médico le dijo que tenía que quedarse hospitalizado”, dijo la supuesta enfermera.

¿Qué enfermedades tiene Sergio Andrade?

Entre las enfermedades que refirió del exproductor musical, también tendría una de tipo respiratorio que, además, es degenerativa, lo que significa que con el paso del tiempo esta se agrava, sin poder hacer nada al respecto.

“Sergio Andrade tiene una enfermedad pulmonar conocida como EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), por lo que tendría que estar conectado a un tanque de oxígeno por las noches”, dijo la misma mujer en la entrevista.

La única enfermedad de Andrade confirmada es el Síndrome de Guillain-Barré, misma que le detectaron en el año 2000, cuando se encontraba recluido. Sin embargo, habría iniciado con ella desde que él, Gloria Trevi y Mary Boquitas estaban refugiados en Brasil, acusados por corrupción de menores.