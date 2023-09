Mary Boquitas cuenta qué pasó el día que murió Ana Dalay, hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade

Una de las polémicas más sonadas de la farándula mexicana fue la del clan Trevi-Andrade, donde estaban involucrados personajes como Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas, siendo esta última la que ha revelado recientemente algunos episodios dentro del clan, como la muerte de Ana Dalay.

Ana Dalay fue la primogénita de Gloria Trevi, a quien tuvo con Sergio Andrade y que murió por razones hasta ahora desconocidas cuando tenía aproximadamente un mes de nacida.

Entre las especulaciones que se han realizado sobre el caso es que hay dos mujeres directamente involucradas: María Raquenel Portillo, quien se hacía llamar Mary Boquitas, y Liliana Regueiro.

A la primera la señalaban de ser quien ‘descuartizó' el cuerpo de la bebé, mientras la segunda habría sido quien llevó el cuerpo de Ana Dalay a las orillas de un río para enterrarlo, de acuerdo con las memorias de Karina Yapor, víctima que escribió un libro sobre su experiencia en el clan Trevi-Andrade.

Mary Boquitas fue una de las implicadas en el caso del 'Clan Trevi-Andrade'. (Instagram/@raqueneloficial)

María Raquenel Portillo habla sobre el día que murió Ana Dalay, hija de Gloria Trevi

Precisamente es esta anécdota la que utiliza Portillo en su podcast llamado En Boca Cerrada para iniciar con el relato sobre el día que murió la primogénita de Gloria Trevi.

La que fue conocida como Mary Boquitas compartió que fue Yapor quien encontró el cuerpo de Ana Dalay sin signos vitales, por lo que la cargó y llevó a la sala para informar lo ocurrido.

No obstante, Sergio Andrade les prohibió que llamaran a cualquier servicio de emergencia o que la llevaran a un hospital. “No, obviamente no se le puede llamar a nadie. Ya no hay nada que hacer, Anita está muerta”, habría dicho el exproductor musical.

María Raquenel señaló que tanto Liliana Regueiro como ella tomaron a la bebé para intentar reanimarla con distintas técnicas, aunque no tuvieron éxito.

Liliana Regueiro trató de revivir a Ana Dalay, sin éxito. (Instavgram / @lilianaregueiro)

Sergio Andrade dio órdenes para que no se hiciera nada por la muerte de Ana Dalay

Durante su relato, María Raquenel reiteró que Sergio Andrade dio órdenes explícitas para que no llamaran a servicios de emergencia y nadie más que los que vivían en la casa vieran a Ana Dalay.

“Esta muerte no fue intencionada. Nadie movía un dedo en esa casa sin la autorización de Sergio (…) Ya basta de leyendas y de mentiras. Nunca sabremos exactamente por qué sucedió la tragedia porque Sergio no nos permitió que llamáramos a los paramédicos para que la examinaran”, dijo.

Según Mary Boquitas, la acción de Andrade habría sido para que nadie descubriera su ubicación, pues para ese entonces el clan Trevi-Andrade ya estaba siendo buscado por secuestro y abuso de menores, por lo tanto se encontraban escondidos en Brasil.

Ana Dalay fue hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade. (Foto: Cuartoscuro / Especial)

¿Por qué murió Ana Dalay?

De acuerdo con Portillo, pudieron ser diversas situaciones las que habrían provocado la muerte de la bebé Ana Dalay, ocurrida en Brasil, el 13 de noviembre de 1999, según recuerda Mary Boquitas.

“Esa tarde de sábado a lo mejor alguien, por órdenes explícitas de Sergio, le puso una cobija a Ana Dalay y pudo ser eso lo que la sofocó, o pudo ser muerte súbita, muerte de cuna, que se cobra la vida de algunos recién nacidos, o quien sabe, hasta pudo ser un ataque al corazón”, compartió en su podcast.

Ana Dalay, hija de Gloria Trevi, falleció aproximadamente a las 4 semanas de nacida. (Foto: Instagram / @gloriatrevi)

A casi 24 años de lo ocurrido, la exintegrante del clan Trevi-Andrade asegura que nadie podría saber nunca lo ocurrido con la recién nacida, hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade.

“Nunca podría afirmar qué ocasionó que la pequeña bebita de cuatro semanas dejara de respirar, no; nunca podré saber a ciencia cierta lo que le arrebato la vida a Ana Dalay”, reafirmó.