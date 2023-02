Gloria Trevi: ¿De qué murió Ana Dalay, la hija de la cantante?

En la década de los dos mil la cantante Gloria Trevi y su productor Sergio Andrade acapararon titulares al ser detenidos junto a Mary Boquitas en Brasil tras ser acusados de diversos delitos, entre ellos el de corrupción de menores.

Pero poco antes la intérprete de ‘Pelo suelto’ se convirtió por primera vez en madre de una niña a la que llamó Ana Dalay, quien murió en abril de 1999, a un mes de su nacimiento.

Muchos años se especuló acerca de las causas del fallecimiento, pero en una reciente entrevista Trevi aseguró que fue por la llamada muerte de cuna, aunque no lo puede constatar ya que reveló que ni ella misma tiene la certeza.

“Yo no me di cuenta ni siquiera que se llevaron a mi hija. Cuando hablé con la persona que el tipo le pidió que se llevara a mi hija ella me dijo: ‘la llevé a un hospital, le hicieron su acta de defunción’”, contó la integrante del clan Trevi-Andrade.

“Me dijo que era muerte de cuna, que la había enterrado en un lugar cristiano, que me iba a llevar. Yo ya he hablado con esta persona, todo lo que me dijo fue algo que el señor (Andrade) le pidió que me dijera”, dijo en el programa Viajando con Chester.

¿Qué es la muerte de cuna?

De acuerdo con el sitio Mayo Clinic, el síndrome de muerte infantil súbita implica que el bebé deje de respirar sin una causa aparente, lo que se presenta generalmente antes de cumplir el primer año de edad.

Aunque no se conocen las causas que la generan, está asociada con las anomalías en la parte del cerebro que controla la respiración, por lo que los especialistas recomiendan que el bebé duerma boca arriba.

Los factores que pueden generarla son diversos y entre ellos se encuentran los siguientes tanto en el niño como en la madre: