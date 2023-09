Lucero y Sergio Andrade: Así se salvó la cantante de ingresar al clan del productor

Si no fuera por la mamá de Lucero, la carrera de la cantante podría haber sido diferente, ya que cuando era una niña trabajó con Sergio Andrade, quien se desempeñó como su productor en la década de los ochenta, y la intérprete recordó esa etapa en una entrevista en los años dosmil.

Las famosas que estuvieron a punto de involucrarse al denominado Clan Trevi- Andrade han revivido con el estreno de la bioserie Ellas soy yo, además de la última demanda hacia Gloria Trevi en Estados Unidos por delitos como corrupción de menores, mismo por el que estuvieron presos y fueron absueltos junto a Mary Boquitas.

En el pasado fue Geraldine Bazán quien relató su experiencia haciendo el casting organizado por Andrade en una casa, en donde le pidieron entrar sola a un cuarto. Al ver que no salía, su madre entró por ella para irse.

Lucerito tenía como productor a Sergio Andrade hasta que su mamá cortó la relación laboral. (X / @Elidani29 / Especial)

Lucero agradece a su mamá salvarla de Sergio Andrade

Cuando tenía entre 13 y 14 años, Lucero acepta que su mamá pensaba que actuaba raro y tenía ciertas sospechas que confirmó luego de que su hermano escuchara una llamada entre ambos que le asustó, ya que le hablaba de sus planes a futuro cuando fuera mayor de edad.

“Yo creo que si yo no hubiera tenido una mamá que hubiera dicho algo ‘¿qué está pasando?’, a atar cabos, descubrir cosas que hicieron posible que a mí me cayera el 20 de que el tipo no era aquel gurú como se manejaba, porque a una niña de 12 sí la haces mensa bien rápido”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante en una vieja entrevista para el programa En Compañía De.

Lucero argumentó que ella tenía más colmillo y era más viva porque “estos seres del mal hacen zonzos, incluso a los adultos, porque traen rollos que aparte estudian, aprenden y leen, manejo de la mente (…) No estoy yo involucrada con esa basura y esa porquería que la verdad no me gusta que me involucren”.

Lucero grabó dos discos con Andrade en la década del 80. (Foto: Instagram / @luceritoylucero)

¿Cuándo comenzaron a trabajar Lucero y Andrade?

A inicios de los ochenta, Lucero y Andrade trabajaron de la mano para el lanzamiento del álbum Te prometo, en 1982, antes de que se popularizara más gracias a su papel en la telenovela Chispita, el cual aparentemente él aludía haberle conseguido.

En 1984 llegó Con tan pocos años y su relación laboral se rompió poco después por exigencia de su madre, quien no vería con buenos ojos la forma en la que Sergio se dirigía a ella.

Sergio Andrade mencionaba a Lucero, confesó Mary Boquitas. (Foto: Instagram @luceromexico @raqueneloficial / Especial)

Mary Boquitas habla de la ‘obsesión’ de Andrade por Lucero

Mary Boquitas señaló en su pódcast En boca cerrada que Andrade estaba enamorado de Lucero y que no entendía por qué cada vez le mencionaba más a quien es conocida como ‘la Novia de América’, como si se tratara de una competencia.

“Él me decía: ‘Tú no me harás lo que me hizo Lucerito, ¿verdad?’. En su versión, él culpó a sus padres de alejarlos pese a que se gustaban, por lo que le habría dicho que no quería que a ellos les pasara lo mismo.

“Mira a Lucerito, tanto que hice por ella, todas las canciones que le compuse (…) Lucerito me rompió el corazón”. Esto hacía que María Raquenel Portilla se esforzara más por ganarse su atención.