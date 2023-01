Gloria Trevi responde a Geraldine Bazán tras su experiencia en casting con Sergio Andrade

Geraldine Bazán aclaró que no mencionó a Gloria Trevi cuando habló del casting que hizo a los 13 años (Foto: Instagram @geraldinebazan @gloriatrevi)

Luego de que una demanda por corrupción de menores en Los Ángeles, Estados Unidos, volviera a poner sobre la mesa al clan Trevi-Andrade, se revivió un relato de la actriz Geraldine Bazán, quien contó que a los 13 años su mamá la acompañó a un casting en un domicilio particular en el que estuvo involucrado el productor Sergio Andrade, aunque recurrió a sus redes sociales para aclarar que no se refirió a Gloria Trevi.

“Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia del cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencioné a Gloria Trevi”, dijo en Twitter.

Bazán aseguró que no fue con la intérprete de ‘Pelo suelto’ –quien afirma que la denuncia en su contra está basada en acusaciones falsas– con quien tuvo ese episodio. “Ahora como adultas hemos tenido la oportunidad de conocernos y me apena mucho estar en medio de estos comentarios con alguien de quién solo he recibido respeto. De igual manera recibe el mío Gloria Trevi para ti y tu familia”.

Ante ello, Gloria Trevi decidió agradecerle el gesto. “Geraldine, gracias por aclararlo. Esto habla de tu integridad y de no dejarte utilizar para que se cometan injusticias. Eres valiente, buena hija, buena madre, buen ser humano, por eso tanta gente te quiere”.

Respecto a notas y comentarios surgidos a partir de una situación que conté, la cual viví en mi adolescencia en torno a la importancia de el cuidado de los padres a sus hijos. Me parece muy importante aclarar que nunca mencione a @GloriaTrevi … — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) January 10, 2023

¿Cuál fue la experiencia de Geraldine Bazán con Sergio Andrade?

De acuerdo con las declaraciones de la actriz hace unos años, después de visitar un programa en Televisa fue invitada a un casting, al que llegó con su mamá, quien la esperó afuera.

“Yo me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito. ‘Aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena’ y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas”, dijo a Suelta La Sopa.

De pronto, la mamá de Geraldine tocó la puerta y es ahí, recordó Bazán, cuando la pusieron a cantar. “En ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo ‘vámonos’ y nos fuimos. Y la verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía”, agregó.