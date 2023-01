Lorena Herrera recuerda su casting para Sergio Andrade: ‘Me iba a lanzar con la imagen de Gloria Trevi’

Gloria Trevi y Sergio Andrade protagonizaron uno de los escándalos más sonados en la industria musical en los años 2000, el cual sigue dando de qué hablar poco más de 20 años después. La actriz y modelo Lorena Herrera casi fue parte del llamado ‘Clan Trevi-Andrade’ y en una ocasión relató cómo fue ese casting que pudo cambiar su carrera.

En el año 2000, la cantante Gloria Trevi y el productor Sergio Andrade fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, acusados de los delitos de secuestro, violación y corrupción de menores, una de las víctimas fue Karina Yapor, quien tenía 15 años.

El llamado ‘Clan Trevi-Andrade’ fue acusado de reclutar adolescentes con la promesa de promover su carrera artística; sin embargo, sufrían abuso sexual y psicológico por parte del productor. Andrade fue sentenciado a siete años y 10 meses de cárcel; mientras que Trevi quedó en libertad en 2004, después de ser absuelta.

Los detalles del caso se han revivido luego de que el pasado 31 de diciembre se dio a conocer que supuestamente hay una nueva demanda contra la cantante de ‘Pelo suelto’, a lo cual ella reaccionó con un comunicado donde describe que ha sido doloroso “ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”.

Gloria Trevi asegura que tiene la verdad de su lado (Foto: Instagram @gloriatrevi)

¿Cómo eran los casting de Sergio Andrade?

En una ocasión, en entrevista con Yordi Rosado para el programa La última y nos vamos, Lorena Herrera relató que, cuando apenas iniciaba su carrera, conoció a Gloria Trevi en un restaurante, se le acercó y le dijo que un productor la acababa de ver y consideraba que ella era lo que estaba buscando, así que la invitó a un casting.

En ese momento ella tenía alrededor de 18 años, estaba estudiando en la escuela de Silvia Derbez y quería ser actriz, “yo no sabía a dónde iba, cuando me dijeron eso dije ‘wow’”.

Cuando la llamaron le explicaron que Sergio Andrade le iba a hacer casting donde ella tendría que cantar, actuar y bailar, “pero al final te tiene que ver sin ropa”, le informaron. “Ahí yo brinqué ‘¿cómo, pero porqué me tiene que ver sin ropa?’”.

La modelo explica que no quería, pero la convencieron porque le dijeron que tenían grandes planes para ella: “A poco si te llamaran para una película con Al Paccino y hubiera una escena desnuda, ¿no te desnudarías?”. Ella pensó que quizá sí venía al caso.

El punto de reunión fue en “un hotel horrendo, un hotelucho” cerca de Reforma y Río Tiber, en CDMX, “ya no me latió la cosa, todo me pareció muy raro”.

Su hermano y un amigo la acompañaron, ambos la esperaron mientras ella hacía el casting. Andrade estaba en el cuarto y Gloria en el baño, “escondida”. “Sí me pidió que me desnudara al final, ahí le dije que no, cuando ella (Gloria Trevi) se puso a llorar”.

Al inicio, Herrera cuenta que Sergio Andrade se portó “muy correcto”, luego le pidió que fuera a hablar con Gloria, en ese momento le dijo que debía quitarse la ropa, a lo cual se negó.

“Me dice: ‘por favor’, se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije: ´bueno, además no pasa nada’. Te digo que era medio salvaje yo.”

Él le pidió que caminara frente a él desnuda y que realizara algunos movimientos con los brazos. Luego le pidieron que se cambiara y se fue.

Posteriormente, la integrante de Siempre reinas recibió una llamada para confirmarle que había quedado seleccionada: “querían firmar un contrato conmigo porque me iban a lanzar con toda la imagen (que luego fue) de Gloria Trevi, te queremos que hagas locuras en el escenario, con el pelo suelto, enloquecida, todo lo que ella fue”.

“¿Querían que fueras Gloria Trevi?”, preguntó Yordi Rosado; “sí”, respondió Lorena Herrera.

¿Por qué Lorena Herrera rechazó ser cantante como Gloria Trevi?

Sin embargo, Lorena Herrera buscaba ser actriz y no estaba convencida de lo que le ofrecían. “Ya después conozco a Jaime Moreno, Blanca Estela Limón comienza a ser mi representante, les cuento toda la historia y los dos me dijeron lo mismo: ‘Él es un enfermo, voyerista, que le encanta ver, por qué lo sabían, no sé. Pero los dos me dijeron lo mismo”.

Después de ello, no firmó el contrato. “Yo no cumplía realmente con el patrón que ellos tenían porque todas las chicas que estaban en esta secta, o lo que fuera, eran chavitas muy pequeñas de 13, de 14 años era la más grande”.

Cuando la carrera de Gloria Trevi despegó, Lorena se arrepintió por un momento, hasta que llegaron las acusaciones: “Al inicio dije: ‘Wow, qué tonta’ porque Gloria Trevi entró arrasando con su música, y con todo y yo decía: ‘Esos planes eran para mí, yo era la que tenía que estar ahí’. Pero ya después que salió toda la vergüenza. Yo siempre lo intuí, yo percibía algo que ahí había medio extraño.”

La fama internacional que había alcanzado la intérprete de ‘Pelo suelo’ constituyó una de las bases principales para el reclutamiento de jóvenes al ‘clan’, que años después sería destapado como corrupción de menores.

“Trevi fue ‘nombrada’ la versión mexicana de Madonna, mientras que Andrade fue señalado como su símil de producción detrás de los escenarios”, se detalla en Rolling Stone.

¿Qué dice la nueva demanda contra Gloria Trevi?

Según Rolling Stone, aunque los nombres de los demandados, Gloria Trevi y Sergio Andrade, no se mencionan en el documento, varios aspectos apuntan a la gira que cantante y productor realizaron.

En el documento se hace mención acerca de las acusaciones de pederastia y corrupción de menores que provocó su fichaje por las autoridades: “Pasarían varios años antes de que el dúo aparentemente desapareciera ante las múltiples de acusaciones de culto sexual.”

En la nueva denuncia, se describe que las víctimas tenían 13 y 15 años asistieron a uno de los conciertos (supuestamente de Trevi). Ella se aproximó en público para invitarles a un programa de ‘élite’ para la formación de estrellas.

“Las víctimas dicen que Trevi las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y que gran parte de su abuso se suscitó en el condado de Los Ángeles”.