Mary Morín cuenta que vivió maltrato psicológico en clan Trevi-Andrade: ‘Ya quiero salir de esto’

La compositora y excorista Mary Morín fue otra de las víctimas del clan Trevi-Andrade, y recientemente contó la serie de abusos psicológicos que sufrió con Sergio Andrade, los cuales incluso la llevaron a tener pensamientos suicidas.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la compositora explicó que trabajó con Andrade y Gloria Trevi alrededor de cinco años, mismos en los que vivió “un terror”, como ella lo describe.

Inicialmente, Morín le iba a enseñar coreografías a Gloria, aunque después cambió su papel cuando le mostró al entonces mánager de la cantante la letra de una canción que compuso para ella. Se trataba de uno de los éxitos más grandes de Treviño: ‘Pelo Suelto’.

A partir de entonces, Morín empezó a escribir frecuentemente para Gloria Trevi, aunque también fue víctima de las exigencias de Sergio Andrade, quien infundía miedo en todas las jóvenes que trabajaban con él.

Sergio Andrade: El motivo por el que Mary Morín pensó en el suicidio

Mary Morín señaló que notó algo extraño en la forma en que se deselvolvía la cantante, por lo que intentó indagar, pero las exigencias de Sergio y las comparaciones que hacía le provocaron desistir e incluso la llevaron a pensar en quitarse la vida.

“No quiero ser Gloria Trevi, no quiero el medio artístico, si el medio artístico es así, yo ya no quiero ser artista. Sergio me va a regañar por el relajo que hice, tenía pavor, miedo, todo”, aseguró la compositora.

Si bien aseguró que en ningún momento sufrió maltrato físico, la violencia psicológica que el productor musical ejerció no solo sobre ella, sino a todas las chicas que trabajaban con él, la orillo a pensar en el suicidio.

“Quería acabar con mi vida, quería escapar de ese infierno. (...) Agarré las pastillas y me sambutí todas las pastillas y ‘yo me quiero matar’. Yo decía ‘O me aviento de aquí, o me corto las venas o algo, pero yo ya quiero salir de esto”, aseguró la excorista de Gloria Trevi.

Tras ingerir una serie de pastillas, Mary Morín fue trasladada a un hospital en Puebla donde permaneció 18 días mientras la estabilizaban y le hacían lavados estomacales. Después de eso, dejó el clan por unos meses, mismos en los que estuvo al cuidado de su madre.