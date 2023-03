¿Qué es la zoofilia, conducta de la que acusan al actor Juan Soler?

Una polémica declaración de Juan Soler hace unos años ha causado que sea acusado de zoofilia en redes sociales.

Todo comenzó en respuesta a los comentarios considerados transfóbicos que ha hecho el conductor en días pasados: Soler celebró en Twitter que el Comité de la Cámara de Representantes de Wyoming prohibiera a estudiantes transgénero competir en deportes femeninos, “Apoyo total”, escribió en su red social.

También dijo en un programa de televisión que la diversidad sexual no es más que “amores modernos” que no le gustan: “Esa nueva generación, no. ¡Yo no estoy en la modernidad, nada más! Me gustan mujeres que tengan lo suyito de nacimiento”.

Ante ello, los usuarios de redes sociales recordaron que el actor confesó prácticas sexuales relacionadas con animales: hace tres años, en un programa de Miembros al aire, reveló que cuando tenía 15 años él y sus amigos hicieron que una cabra les practicara sexo oral.

“¿Es neta, enfermo zoofilico?”, le dijo Mauricio Mancera; “Te lo juro... es neta wey, y en fila éramos cinco”, respondió Soler.

Juan Soler ha actuado en telenovelas como 'La Fea más Bella'. (Foto: Archivo / Cuartoscuro.com). (Germán Romero)

¿Qué es la zoofilia?

La zoofilia es una conducta o trastorno sexual en la que una persona sostiene relaciones sexuales con animales.

Además, se considera una forma de maltrato hacia los animales, ya que éste puede incluir distintos niveles como inanición, mutilación, abuso sexual o muerte.

¿La zoofilia es un delito en México?

En el Código Penal Federal no se menciona a la zoofilia ni al maltrato animal tal cual, solo hace referencia a las peleas de perros: a quienes se involucren en ello como organizadores o espectadores pueden ser castigados con pena de seis meses a cinco años de prisión y el equivalente de 200 a dos mil días de multa.

Sin embargo, en algunas legislaciones locales sí se habla del tema, como en las de Campeche, Colima, Estado de México, Nayarit y Ciudad de México.

Por ejemplo, en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México se estipula a la zoofilia como un delito y señala que dichos actos pueden ser denunciados ante las instancias judiciales correspondientes competentes.

En días pasados se aprobaron una serie de reformas por el Congreso capitalino, con las cuales las personas que cometan maltrato animal en la CDMX serán castigadas con hasta diez años de prisión, incluyen delitos como robo, secuestro, envenenamiento, maltrato, uso de animales con fines sexuales y crueldad.