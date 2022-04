¡Con los ‘michis’ y ‘lomitos’ no! Estas son las sanciones que se aplican por maltrato animal

Día a día perros y gatos viven en malas condiciones. Amarrados, sin agua y alimentos, olvidados en las azoteas y en muchas ocasiones, abandonados en las calles.

El maltrato animal tiene muchas caras y las autoridades mexicanas han tomado cartas en el asunto en diversas ocasiones para legislar e implantar sanciones a quienes incurren en estas acciones.

Te contamos sobre algunos estados donde ya existen sanciones para el maltrato animal:

Estado de México

En julio del 2021 la legislatura mexiquense aprobó por unanimidad la iniciativa de la diputada Elizabeth Millán García, que endurece las penas por maltrato animal, y lo sanciona de 2 a 4 años de prisión, y en casos de que se fotografié, videograba y/o difunde, la pena aumenta hasta en una mitad.

Además, de 150 a 300 días de multa a quien cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito, o no, de causarle la muerte.

Morelos

En junio del 2021, diputados morelenses aprobaron penas de tres meses a cuatro años de prisión y multas económicas que van 4 mil hasta 50 mil pesos, a quien perpetre crueldad, maltrato animal o derivado de este le provoque la muerte y, se multiplicará en caso de reincidencia o se difunda en redes sociales.

Un ejemplo es que un padre de familia que abandona a un perro por no tener posibilidad de seguirse haciendo cargo de él, se haría acreedor una pena de prisión mínima de dos años y una multa mínima de 134 mil 340 pesos, mismo caso sería si le cortara las orejas o la cola; tuviera que operarle un veterinario sin administrarle anestesia, entre otras.

Asimismo, se tipifican como delitos aquellas conductas como: maltrato como tortura, mutilación que puedan dar lugar a un caso extremo a la muerte del animal, e indirecta realizada a través de actos negligentes respecto a los cuidados básicos que el animal necesita y el abandono.

Durango

En noviembre del 2021 el congreso de Durango estableció que al que intencionalmente cometa actos de maltrato o crueldad injustificados en contra de cualquier especie animal doméstico o adiestrado, se le impondrá tres meses a un año de prisión y hasta cien días multa.

Si los actos de maltrato o crueldad provocan la muerte del animal, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y 200 a 400 días de multa.

Además, se impondrá de tres meses a tres años de prisión y 200 a 400 días de multa a la persona que organice, promueva, difunda o realice peleas de perros, con o sin apuestas o, las permita en su propiedad.

Morena impulsa Ley General de Bienestar Animal

En el pasado mes de octubre, el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila y activistas del colectivo Animal Héroes presentaron una iniciativa para expedir la Ley General de Bienestar Animal.

Monreal Ávila destacó que ésta sería la primera Ley en el país sobre bienestar animal. Afirmó que es necesario dignificar el trato a los animales y sancionar a quienes los maltratan y asesinan.

Agregó que establecer mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los animales genera mayores niveles de sensibilidad, perseverancia y tolerancia.

La nueva Ley General de Bienestar Animal consta de 57 artículos; amplía la gama de conceptos como el de “animal de compañía”, “animal destinado para consumo” y “animal en trabajo”, con la finalidad de diferenciar las relaciones humano-animal y, por ende, la competencia de las autoridades.

Define claramente el concepto de bienestar animal para otorgar certeza jurídica a los ciudadanos sobre su observancia y aplicación; sienta las bases para la creación de un sistema nacional de información, así como la regulación de los refugios, con la imposición de obligaciones adicionales a los tutores a cargo de este tipo de establecimientos.