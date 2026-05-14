‘Decidieron favorecer al feminicida’: ¿Qué ministros rechazaron revisar el caso de María Elena Ríos?

María Elena Ríos lamentó la decisión de la Corte, que rechazó revisar su caso contra su agresor, el exdiputado Juan Antonio Vera Carrizal. (Foto: Cuaroscuro)

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió no atraer el caso de María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido, ocurrido el 9 de septiembre de 2019 y presuntamente ordenado por el exdiputado del PRI Juan Antonio Vera Carrizal.

¿Qué ministros votaron a favor de revisar el caso de la saxofonista María Elena Ríos?

Fue la Fiscalía General de la República la que solicitó, el 14 de abril pasado, la intervención de la Corte. No obstante, la mayoría de los ministros rechazó la petición. A favor solo votaron Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.

María Elena Ríos lamenta decisión de la SCJN

La saxofonista oaxaqueña lamentó la decisión, con la que, dijo, no pierde ella, si no la justicia en México, “la SCJN decidió favorecer al feminicida”, escribió en su cuenta de X.

“Hoy amanecí con una pizca de esperanza, pensando, probablemente de manera ingenua, que por fin tendría justicia”, dijo al conocerse la decisión.

La saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos fue atacada con ácido el 9 de septiembre de 2019 en Huajuapan de León, Oaxaca, agresión que le provocó quemaduras graves en el rostro y diversas partes del cuerpo.

Tras el ataque, permaneció hospitalizada y fue sometida a múltiples cirugías reconstructivas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó entonces que el caso fue investigado inicialmente como delito de lesiones, debido a que el ataque con ácido no estaba tipificado específicamente en el Código Penal estatal.

Ríos señaló públicamente como presunto autor intelectual a su expareja, el exdiputado priista y empresario Juan Antonio Vera Carrizal.

Meses después del atentado, autoridades estatales reportaron la detención de presuntos autores materiales relacionados con la agresión, mientras el caso se convirtió en un referente nacional sobre violencia de género y ataques con sustancias corrosivas en México.