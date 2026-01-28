‘Apuesta de la Corte es acercarse al máximo a la verdad real’: Hugo Aguilar Ortiz

Hugo Aguilar Ortiz defendió la austeridad y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que haya “una apuesta” contra la ‘cosa juzgada’. [Fotografía. Nicolás Tavira]

Pese a advertir que hay “mucha intención de afectar a la Corte”, Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente, hizo un “balance positivo” del trabajo realizado en los primeros cinco meses de la nueva integración, consideró que la metodología aplicada ha permitido abatir el rezago y afirmó que la apuesta es acercarse “al máximo posible a la ‘verdad real’” y mandar el mensaje de que “la justicia la debemos hacer todos”.

En entrevista exclusiva con El Financiero, defendió la austeridad y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó que haya “una apuesta” contra la ‘cosa juzgada’, adelantó acciones para dar un nuevo rostro al Alto Tribunal y exigió cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial.

Desde su oficina, en Pino Suárez 2, Centro, dijo que concluyó la curva de aprendizaje de los ministros, y ahora el pleno tomó “ritmo a plenitud”, tanto en la metodología como en el enfoque para abordar los expedientes.

“En este mes se ha demostrado que nuestra metodología ya es consistente, estamos llegando a resolver hasta 70 asuntos a la semana, y con eso estamos comenzando ya a abatir el rezago que recibimos.”

Expuso que, a diferencia de antes, “todo se examina por los nueve ministros y ministras y nuestros equipos, por lo menos 27 personas revisan cada asunto de la Corte (...) Esta metodología le debe dar la certeza al pueblo de México de que todos los asuntos están siendo revisados con mucho cuidado”.

Minimizó las críticas a la supuesta resolución a favor de la ‘4T’ en casos emblemáticos de leyes impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador: son señalamientos “superficiales” y “tendenciosos”.

“Hay debate abierto, libre, autónomo. He señalado que no pueden decir que la nueva integración trae línea o hace acuerdo en lo oscurito (...) No tenemos color y estamos funcionando con entera libertad”.

Sobre la revisión de sentencias en firme, sostuvo que no hay “una apuesta, ni siquiera un planteamiento” de la Corte de ir contra la ‘cosa juzgada’, la cual, agregó, hoy tiene la “máxima solidez”.

Aclaró que hubo confusión sobre el tema por la intervención de algunos ministros que hablaron de “nulidad de juicio concluido”, y precisó que esta figura se aplica de manera extraordinaria y excepcional.

“Pareciera que esto implica que vamos a revisar todos los asuntos ya sentenciados y que han adquirido (el carácter de) ‘cosa juzgada’ y eso es falso… poner todo a revisión, no, sería una locura y la vulneración misma del Estado de derecho”.

No obstante, acotó que “si se hizo una resolución y se llegó a lo que podría llamarse como ‘cosa juzgada’ mediante fraude, con invento de pruebas o contubernio, no estamos en presencia de ‘cosa juzgada’, pues no se encontró la verdad, sino una simulación de verdad, y yo creo que frente a eso ni la Corte ni la sociedad van a consentir que nosotros le demos legalidad, declaremos constitucional una resolución que a todas luces no corresponde (...) y la apuesta de la Corte, la apuesta en lo personal del presidente de la Corte, es acercarnos al máximo posible a la ‘verdad real’ y la sociedad no puede tener temor a la verdad”.

Compartió que hay cambios iniciados que van a ir madurando, como el uso de un lenguaje entendible en las resoluciones y que las sentencias sean lo más cortas posibles, ya no de 200 a 300 hojas, sin sacrificar argumentación ni análisis profundo.

Hugo Aguilar Ortiz hizo un llamado a imponer cero tolerancia a errores, nepotismo y corrupción por parte de jueces y magistrados electos. [Fotografía. Nicolás Tavira]

SCJN promueve que magistrados y jueces salgan de las oficinas

En cuanto al nuevo perfil del Alto Tribunal, destacó que se está promoviendo que magistrados y jueces salgan de sus oficinas y vayan al diálogo con autoridades indígenas, barras de abogados, asociaciones civiles, grupos de mujeres, entre otros sectores, con miras de lograr una justicia con paz”.

“Consideramos que es la única forma para dejar una sensación de cercanía y de compromiso con la justicia, si no hacemos esto, si no salimos a campo, si no mandamos el mensaje de que la justicia la debemos hacer todos, la debemos cargar todos, no va a haber un cambio sustantivo en la sensación de justicia que reclama el país”, explicó.

Aguilar Ortiz consideró que el juez debe acostumbrarse a que “no todo se resuelve encerrándose en la oficina y mirando papeles. Debe salir, eso va a hacer que él sufra una transformación del compromiso de la justicia con la realidad”.

Asimismo, llamó a imponer cero tolerancia a errores, nepotismo y corrupción por parte de jueces y magistrados electos, cuyo desempeño será evaluado en breve. “El Tribunal de Disciplina está llamado a actuar. Lo he dicho en algunos momentos que es la joya de la Corona. O sea, si nosotros dejamos pasar, como antes, todo eso, no va a haber cambio”.

Sobre las compras onerosas en la SCJN, dijo que cuando se contrastan las que ha hecho esta nueva integración con lo hecho en las anteriores, se puede dimensionar bien.

“Cualquier tema que se te ocurra, cuando lo contrastas, puedes ver que estamos a otro nivel, nada más en salarios estamos a 50% menos que en otras integraciones de pleno, así cualquier rubro, rubro por rubro, antes se tenía ayuda de alimentos, hoy estamos en cero; antes se pagaban teléfonos, hoy estamos en cero; antes se tenía salarios arriba de la presidenta, hoy estamos abajo del salario de la presidenta”.

-Antes tenían hasta personal de ayuda en su casa, ¿no?

-Hoy siguen teniendo, siguen teniendo los ministros en retiro, la Corte les paga dos (a cada uno).

-¿Y los actuales?

–No, no, no, los actuales no, te digo, haz el contraste. Hay mucha, mucha intención de afectar a la SCJN, pero rubro a rubro hagan la comparación, y van a ver que no hay tal cuestión.