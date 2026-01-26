‘Se llevaron cuatro vehículos’: Hugo Aguilar explica que exministros ‘heredaron’ autos blindados

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, encabezó una conferencia para explicar la compra de camionetas blindadas.

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, confirmó este lunes en conferencia de prensa que los ministros no usarán las camionetas de lujo previamente adquiridas. Asimismo, se explicó por qué la Corte tuvo que comprar nuevos autos blindados.

Luego de las críticas por la adquisición de camionetas blindadas por parte de la Corte, la institución informó que los ministros acordaron no utilizarlas.

Puntualizó que desde 2010, una de las normativas indica las medidas de seguridad para ministros, lo cual incluye también el uso de vehículos blindados.

Hasta 2025 se han adquirido unos 43 vehículos blindados, de los cuales recibieron solo 39 vehículos cuando la nueva Corte tomó funciones hace unos meses. Por ello, se realizó la compra de otros nueve vehículos blindados para ministras y ministros de la nueva Corte.

¿Qué pasó con las 4 camionetas de la Suprema Corte?

En la conferencia de este lunes, Hugo Aguilar explicó que exfuncionarios se quedaron con cuatro de las camionetas blindadas como parte de los acuerdos de retiro.

“Cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración (…) Y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el Pleno que como parte de su haber de retiro podían llevarse los vehículos que tenían asignados", puntualizó en la conferencia de este lunes.

Al ser cuestionado sobre si las camionetas fueron robadas, Aguilar apuntó que no.

“Hay un acuerdo plenario, no de este Pleno, del Pleno anterior, que podían adquirir sus vehículos. Se llevaron cuatro vehículos que estaban en mejores condiciones”, señaló.

“Compradas, no se las robaron, hay que puntualizar. Está normado”, añadió.

En tanto, Arístides Guerrero, conocido como el “ministro chicharrón”, dijo que será importante revisar quiénes son los ministros que se quedaron con dichas camionetas como parte de los acuerdos de retiro.

Aguilar puntualizó que en septiembre pasado, la nueva Corte tomó posesión de 39 vehículos. De ellas, 30 son camionetas Suburban y nueve camionetas Jeep de modelos desde 2019, 2020 y 2021.

Las nueve camionetas nuevas Jeep Cherokee serán desincorporadas o reasignadas a jueces y otros funcionarios del Poder Judicial que las necesiten por motivos de seguridad, según dijo Hugo Aguilar.