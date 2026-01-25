Ministros de la Suprema Corte se quedan sin camionetas: Acuerdan devolver las Jeep Cherokee

Los 9 ministros de la Suprema Corte habrían rechazado el uso de camionetas recién compradas.

Tras la polémica por la compra de nueve camionetas de lujo para los ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que no utilizarán los autos adquiridos y que serán devueltos.

De acuerdo con la Suprema Corte, las ministras y ministros decidieron no utilizarlas, y en caso de no poder devolverlas, quedarán en manos "de personas juzgadoras que enfrentan mayores riesgos, siempre con apego a la normatividad aplicable“.

Para abundar más en el tema, la Suprema Corte informó que habrá una conferencia desde las instalaciones del Máximo Tribunal el lunes 26 de enero a las 8:30 horas.

"Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera“, escribió la Suprema Corte en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la compra de camionetas Jeep Cherokee, con valor de entre un millón 70 mil y un millón 777 mil pesos, y aseguró que el objetivo era sustituir un contrato de arrendamiento de los vehículos que usan actualmente, lo que significaba un ahorro de mil millones de pesos.

Por ahora se desconoce si dicho contrato continuará en pie para el traslado de las y los ministros de la Suprema Corte.

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, también respaldó a la Suprema Corte en la compra de las camionetas, y aseguró que no se trata de un lujo, sino de una herramienta de trabajo que deben tener ciertos funcionarios.

“Ni modo que se vayan a pie, en Metro, que pidan avión o que usen su vehículo”, argumentó Noroña.

Sin embargo, la polémica compra de camionetas de lujo de la Suprema Corte, justificada como una forma de garantizar “las condiciones adecuadas de seguridad y protección de la integridad personal de los ministros”, provocó opiniones divididas en Morena, y hubo quienes criticaron la renovación de la flotilla.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, por ejemplo, mencionó que la compra de camionetas de la Suprema Corte contradicen los principios de la Cuarta Transformación.