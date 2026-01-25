‘IA la regaron’: Exhiben al PRI por críticas a Morena con imágenes digitales equivocadas

Usuarios de redes han criticado al PRI por utilizar imágenes creadas con IA llenas de errores. (Foto: X PRI Nacional)

Las redes sociales del PRI se han convertido en el canal de comunicación del partido para exhibir los errores de los gobiernos de Morena; sin embargo, al partido tricolor se le revirtió lo que intentan lograr con su campaña contra los morenistas.

En las publicaciones recientes, tan solo en su cuenta de X, el PRI ha utilizado imágenes creadas con Inteligencia Artificial (IA) para mostrar a los mexicanos lo que era el país cuando ellos gobernaban y cómo están las condiciones ahora.

Así, el PRI muestra comparativas de temas como educación, infraestructura y seguridad, además de constantes publicaciones y reposteos de su líder nacional, el senador Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien es uno de los críticos opositores al gobierno más notables.

¿Por qué critican al PRI en redes sociales?

En una publicación del 22 de enero, el PRI asegura que "construyó las carreteras de este país y les dio mantenimiento permanente, garantizando la seguridad de las familias. Hoy, con Morena, las carreteras están en total abandono y se han vuelto inseguras para transitar".

Este mensaje está acompañado de una imagen que compara una carretera bien pavimentada con carriles señalados, pasto en las orillas y la flora cercana enverdecida, cuando el PRI gobernaba.

Un 'pequeño' detalle en la imagen comparativo provocó críticas y burlas hacia el PRI. (Foto: X PRI Nacional)

En tanto, del lado derecho se exhibe una carretera en malas condiciones, llena de baches, con el pasto y el montecillo cercano secos.

Sin embargo, el error está en que en la imagen de cuando gobernaba el PRI los autos van en el sentido contrario de la señalética que indica salidas y hacia donde dirigirse.

Pero un detalle mayor es que ambos letreros señalan que para ir a Cuernavaca, Morelos, hay que seguir derecho, y que para salir hacia Tepotzotlán hay que tomar el camino de la derecha.

Esto ha generado burlas y críticas al PRI por no revisar antes de publicar, puesto que Tepotzotlán es un municipio del Estado de México que se ubica hacia Querétaro, mientras que el poblado de Morelos, cercano a Cuernavaca, es Tepoztlán.