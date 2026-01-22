Reforma electoral regulará la IA en las campañas: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma electoral se confecciona a partir de los foros, para lo cual, además, se realizaron tres encuestas, cuyos resultados se difundirán cuando se presente la iniciativa.[Fotografía. Cuartoscuro, Shutterstock]

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la propuesta de reforma electoral que presentará al Congreso contemplará la regulación y la aplicación de multas por el uso de la inteligencia artificial (IA) en las campañas políticas.

En la conferencia matutina aseguró que la propuesta de iniciativa de su gobierno, que “ya vamos a enviar muy pronto”, será “razonable”.

“Sí es importante, en general, pero en particular para las campañas políticas sí es importante que la gente conozca si se produce algo con inteligencia artificial, que sepa todo lo que es inteligencia artificial. Sí (se pondrá en la reforma), y también algunos temas de multas y otras cosas”, adelantó.

La mandataria puso énfasis en que los ciudadanos pueden tener la “certeza” de que la propuesta gubernamental de reforma electoral “es analizada todos los días en términos de la seguridad, en términos de la situación económica en un mundo cambiante y un mundo donde están ocurriendo cosas que no imaginamos que iban a ocurrir”.

“Es absurdo eso de que queremos ir al autoritarismo, como es absurdo esta cosa del narcogobierno”, dijo.

“No pretendemos que quien tenga una votación con un porcentaje no tenga una representación en el Congreso. No. Eso se llama representación de las minorías. Que si, por ejemplo, no sacaste ningún diputado ni nominal, pero tienes 15% de la votación, bueno tienes que tener una representación en el Congreso. (...) El problema son estas listas de las burocracias partidarias que se han convertido en algo que la gente no quiere. Va a ser una propuesta razonable.

“Igual, ¿por qué las elecciones en México tiene que ser las más caras del mundo? ¿Por qué los salarios (de los consejeros) tienen que ser por encima de los de la presidenta. Entonces va a ser algo racional”, señaló.

Insistió en que la reforma electoral se confecciona a partir de los foros, para lo cual, además, se realizaron tres encuestas, cuyos resultados se difundirán cuando se presente la iniciativa.

Puntualizó que la gente ha planteado la disminución de los montos de lo que cuesta una elección, incluidos los partidos; mayor democracia; las listas de plurinominales, y el tema de los mexicanos en el exterior.