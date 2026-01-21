Ricardo Monreal abre la puerta a cambios en la reforma electoral; plantea foros de discusión

Ricardo Monreal comentó que, una vez presentada la iniciativa, se abrirán foros y espacios de discusión sobre la reforma electoral con todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía. [Fotografía. Cuartoscuro]

¡Ojo, aquí presidenta, tal vez le vayan a modificar un poco su iniciativa! El diputado de Morena, Ricardo Monreal Ávila, colocó en el centro del debate la posibilidad de que la reforma electoral sufra cambios antes y durante su discusión en el Congreso de la Unión.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados insistió en que la iniciativa todavía no existe en términos formales y que su contenido dependerá de los acuerdos políticos que logren Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Monreal Ávila explicó que el proceso se mantiene en una etapa previa, dominada por la negociación política y no por el trabajo legislativo.

En ese contexto, subrayó que ningún planteamiento está cerrado y que el eventual proyecto puede modificarse conforme avance el diálogo, tanto dentro de la coalición como con el resto de las fuerzas parlamentarias.

De igual forma, señaló que los acuerdos que se construyen fuera del Congreso, en mesas encabezadas por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, no representan un texto definitivo, sino un punto de partida para el Poder Legislativo.

“Lo que allá hagan será un punto de partida para nosotros indispensable. Pero aquí, en la Cámara, podrá haber modificaciones según se acuerden con todos los grupos parlamentarios. No se trata de una imposición ni de un documento cerrado”, afirmó el legislador al referirse al proceso que seguirá la iniciativa una vez que llegue al Congreso.

Entre los puntos que se pueden modificar en la reforma electoral se encuentran la integración de las Cámaras, el futuro de los legisladores plurinominales y la reducción del presupuesto destinado a prerrogativas. Ricardo Monreal reconoció que existen distintos escenarios, pero ninguno cuenta todavía con un acuerdo definitivo.

El coordinador parlamentario explicó que las mesas de trabajo han considerado fórmulas como mantener el esquema actual, modificar la proporción entre diputados de mayoría y representación proporcional o establecer modelos mixtos.

Reforma electoral no se presentará sin el consenso de PT y PVEM: Ricardo Monreal

En días recientes, Ricardo Monreal fue enfático al señalar que la reforma electoral, al implicar cambios constitucionales, no puede avanzar sin el aval del PT y del Partido Verde. En ese sentido, advirtió que, si no existe acuerdo con ambos partidos, la iniciativa ni siquiera se presentará.

“No se va —o no se debe— presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Sin ese acuerdo previo, la iniciativa carecería de viabilidad política y legislativa”, expresó el diputado.

Para el legislador, esta condición obliga a flexibilizar el contenido de la reforma y aceptar ajustes que permitan mantener la cohesión de la coalición rumbo a los próximos procesos electorales de 2027 y 2030.

Ricardo Monreal comentó que, una vez presentada la iniciativa, se abrirán foros y espacios de discusión sobre la reforma electoral con todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía.

“No vamos a excluir a nadie. Abriremos espacios de discusión y de ahí surgirá el enriquecimiento y la mejoría de la iniciativa que se presente. Aquí se podrá modificar lo que sea necesario, siempre que exista acuerdo”, señaló.

La presidenta Claudia Sheinbaum también dejó abierta la posibilidad de que la reforma electoral tenga modificaciones en su proceso de aprobación, sobre todo en lo que concierne a la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales.