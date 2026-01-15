Ricardo Monreal advierte que la reforma electoral no se presentará si no hay consenso con el PT y PVEM

Ricardo Monreal aclaró que, hasta el momento, se entra en un debate político, pese a que no existe o aún no se presenta un primer borrador formal de la reforma electoral. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Se tambalea la iniciativa para cambiar las elecciones por culpa de aliados a Morena? El diputado Ricardo Monreal afirmó que la reforma electoral no debe presentarse si no existe consenso con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al tratarse de cambios constitucionales que requieren mayoría calificada.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que, sin ese acuerdo previo entre los partidos que integran el movimiento de la ‘4T’, la iniciativa carecería de viabilidad política y legislativa.

“No se va —o no se debe— presentar documento alguno si no se tiene el consenso con el PT y el Verde. Esa es mi opinión personal. La presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy sensible en los planteamientos y ella dijo que toda reforma que se quiera transitar debe de comentarse con los otros partidos”, comentó el legislador de Morena.

En conferencia de prensa ante medios de comunicación, Ricardo Monreal aclaró que, hasta el momento, se entra en un debate político, pese a que no existe o aún no se presenta un primer borrador formal de la reforma electoral.

Afirmó que hasta el momento solo hay planteamientos generales derivados del trabajo de la Comisión Presidencial y que, sin un documento consensuado entre los partidos aliados, no tendría sentido enviar la propuesta al Congreso.

De igual forma, subrayó que la etapa actual se concentra en el diálogo entre Morena, PT y PVEM, coordinado por la Secretaría de Gobernación y la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez, y que la Cámara de Diputados intervendrá únicamente cuando exista una iniciativa formal.

“Nosotros vamos a iniciar el proceso hasta cuando ya llegue la iniciativa. Ahorita estamos discutiendo la nada jurídica porque no hay nada. Solo expresiones mediáticas, de lo que hemos comentado nosotros mismos, pero no tenemos ningún documento formal”, expresó Ricardo Monreal.

El diputado modernista rechazó que las posturas críticas del PT y del Partido Verde constituyan chantajes. Afirmó que ambos partidos actúan con independencia y defienden sus propios principios.

¿Qué dijo Ricardo Monreal sobre autonomía del INE y los legisladores plurinominales?

Sobre las declaraciones de Pablo Gómez del Instituto Nacional Electoral (INE), el coordinador de Morena aseguró que la autonomía del organismo no está en discusión. Agregó que cualquier reforma mantendrá y reforzará ese principio constitucional, y que no existe una propuesta para eliminarlo o debilitarlo.

“La propia presidenta dijo que la autonomía del INE y de los órganos electorales no se toca. Se va a reforzar y se va a mantener en la Constitución la autonomía y también la independencia de ellos en su actuar. Entonces, eso no tiene discusión”, afirmó Ricardo Monreal.

En cuanto a la posible eliminación de los legisladores plurinominales, Ricardo Monreal explicó que la Comisión Presidencial, en la reunión del pasado 14 de enero, analizó los distintos escenarios sobre la integración del Congreso, pero aclaró que no hay una decisión tomada.

El diputado detalló que se revisaron alternativas como mantener 500 diputados con fórmulas de elección distintas, reducir el número de espacios de representación proporcional o modificar el método mediante el cual se eligen, sin que alguna de estas opciones se haya definido como propuesta final.

Ricardo Monreal informó que estos escenarios surgieron de foros y trabajos previos para la elaboración de la reforma electoral y que ahora serán parte de las consultas con los partidos aliados.

Al respecto, en su conferencia mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se estudian diferentes propuestas para conserva a los legisladores plurinominales.

La mandataria sostuvo que existe un reclamo ciudadano frente a las listas definidas por las dirigencias partidistas y planteó que, de mantenerse esta figura, los plurinominales se elijan de una forma distinta, con mayor vínculo directo con el voto y la ciudadanía.

Sheinbaum agregó que el debate sobre los plurinominales también se vincula con el costo de las elecciones, al considerar que el actual modelo contribuye a que los procesos electorales en México sean de los más caros.