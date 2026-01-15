‘Falso de toda falsedad’: Sheinbaum dice que la Reforma Electoral no llevará a México al autoritarismo

La presidenta Sheinbaum dijo que el principal objetivo de la Reforma Electoral es fortalecer la democracia en México.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó a quienes aseguran que la Reforma Electoral llevaría a México al autoritarismo y, en cambio, explicó cuál es su propuesta.

“La oposición ha querido decir que en México no hay democracia y que va hacia un régimen autoritario. Falso de toda falsedad porque, primero en México hay democracia electoral, participativa, libertades absolutas”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 15 de enero.

La mandataria explicó que como muestra de que México es un país democrático está la elección del Poder Judicial y la próxima discusión de la Reforma Electoral, que es una de las 8 reformas prioritarias para Sheinbaum en el Congreso.

“Para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor esté representado, eso no va a ocurrir. Ahí está la garantía”, agregó.

Sheinbaum asegura que la Reforma Electoral fortalecerá la democracia

Claudia Sheinbaum incluso criticó a quienes ya calificaron la reforma como ‘Ley Maduro’ cuando en realidad ni siquiera se ha terminado de elaborar la propuesta.

“La reforma Electoral tiene el objetivo de fortalecer la democracia, entonces nadie va a poder decir que vamos al autoritarismo, que en México la presidenta quiere tener el control de todo, que Morena ahora va a ser el único partido que exista en el mundo. Es el fortalecimiento del régimen de democracia electoral y participativa que ayuda a fortalecer la democracia en México”, agregó.

Además, Sheinbaum también negó las afirmaciones que señalan la intención de eliminar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), tras los comentarios de Pablo Gómez.

“No se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar”, afirmó la mandataria y enlistó los puntos que se consideran en la elaboración del proyecto que son los siguientes:

Garantizar la representación de las minorías.

Reducción del gasto en general.

Un formato diferente para elegir a plurinominales.

para elegir a plurinominales. Mayor participación ciudadana con consultas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la propuesta de la oposición para la Reforma Electoral?

La presidenta Sheinbaum aseguró que ya leyó la propuesta de la oposición, incluida la de Claudio X. González y Lorenzo Córdova, pero aseguró que no está de acuerdo con ellos.

En tanto, también revisa lo que planteó el INE en un documento más largo y detallado, por lo que no descarta considerar algunos puntos.

Al ser cuestionada sobre si se reunirá con los partidos de oposición para escuchar sus planteamientos de la Reforma Electoral, la mandataria rechazó dicho encuentro.

“No, no tengo pensado reunirme con ellos. La propuesta que vamos a enviar, fortalece a la democracia, no es una propuesta que nadie va a poder decir que estamos hacia un autoritarismo, es una propuesta que fortalece la democracia”, apuntó.