Claudia Sheinbaum niega que haya hablado con Donald Trump sobre posible extradición de políticos mexicanos

A pesar de las insistencias de Estados Unidos para que México fortalezca el combate al crimen organizado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que, durante su última llamada con Donald Trump, se haya abordado el tema de la detención o extradición de políticos mexicanos ligados al narcotráfico.

Los cuestionamientos hacia la presidenta surgieron a partir de un reportaje del Wall Street Journal, en el que se planteó que, tras la conversación con Donald Trump, funcionarios del gobierno mexicano habrían analizado escenarios ante presuntas presiones para actuar contra políticos mexicanos, principalmente de Morena.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles 14 de enero, la mandataria aseguró que ese tema no formó parte de ninguna llamada, reunión o intercambio con el presidente estadounidense.

Claudia Sheinbaum afirmó que la versión difundida por el diario estadounidense no corresponde con los hechos y sostuvo que no existió ninguna solicitud de ese tipo por parte de Donald Trump ni de su equipo.

“Eso dicen, algunos medios que, la verdad, inventan. Recientemente, no sé, el reportaje del Wall Street Journal, que no sé exactamente qué planteó, que venía… Nada que ver con lo que se habló en la llamada, ni se ha planteado nunca”, comentó la mandataria.

¿Qué dice el reportaje del WSJ sobre la conversación de Trump y Sheinbaum?

El reportaje del Wall Street Journal planteó que, tras la captura de Nicolás Maduro, funcionarios mexicanos habrían analizado escenarios ante presuntas solicitudes del entorno del mandatario estadounidense relacionadas con el combate al crimen organizado.

“Funcionarios de alto nivel han mantenido una serie de reuniones privadas desde que Maduro fue depuesto, donde discutieron cómo responder a lo que consideraban demandas insostenibles de Trump, más allá de la acción militar estadounidense, incluidas posibles exigencias para actuar contra políticos del partido de Sheinbaum”, señala el texto firmado por la periodista José Córdoba.

Estas reuniones entre los funcionarios mexicanos se intensificaron poco después de que Donald Trump diera a conocer un operativo militar en Venezuela que derivó en el arresto del presidente Nicolás Maduro, quien posteriormente se declaró inocente de los delitos relacionados con el narcotráfico.

Tras la llamada telefónica, Claudia Sheinbaum reconoció que existe diálogo permanente con el gobierno estadounidense en materia de seguridad, migración y combate al crimen organizado, pero subrayó que dicha cooperación se desarrolla únicamente a través de canales institucionales y con apego a la ley.

Ante las amenazas recientes de Donald Trump de atacar por vía terrestres a los cárteles en territorio mexicano, Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de respetar la soberanía nacional y mantener la cooperación entre México y Estados Unidos para fortalecer la agenda de seguridad.

Durante la conferencia de este martes, la mandataria también respondió a los comentarios de Donald Trump sobre la revisión del T-MEC, quien afirmó que dicho acuerdo comercial es irrelevante para Estados Unidos, al señalar que su país no necesita productos ni de México ni de Canadá.

Al respecto, Claudia Sheinbaum señaló que no iba a entrar en debate con el presidente estadounidense, pero aseguró que son los empresarios de ese país quienes más han pedido la revisión del T-MEC.