Sheinbaum tiene llamada con Trump tras amenaza a cárteles: ‘Hablamos del respeto a nuestras soberanías’

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes 12 de enero que sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las amenazas del mandatario sobre combatir con ataques por tierra a los cárteles del narcotráfico.

Sheinbaum señaló que la conversación con Trump fue positiva y que abordaron diversos temas de la agenda bilateral, entre ellos la seguridad, el respeto a la soberanía de ambos países y la disminución del tráfico de drogas. Asimismo, dialogaron sobre asuntos relacionados con el comercio y las inversiones.

“Hablamos de distintos temas, incluyendo la seguridad con respeto a nuestras soberanías, la disminución del tráfico de drogas, el comercio y las inversiones”, explicó a través de su cuenta en la red social X,

La mandataria mexicana destacó que la colaboración y la cooperación entre México y Estados Unidos, en un marco de respeto mutuo, “siempre dan resultados”, subrayando la importancia del diálogo entre ambos gobiernos para atender los retos comunes.

Su mensaje lo acompañó con una fotografía junto al canciller, Juan Ramón de la Fuente; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch; y Roberto Velasco, coordinador de la política para América del Norte en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La llamada surge tras las declaraciones de Donald Trump de endurecer las acciones contra los cárteles mexicanos por tierra porque, según él, gobiernan el país vecino y a poco más de una semana de la intervención militar de Washington en Venezuela donde se capturó al presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, acusados de narcotráfico, entre otros delitos.

Sheinbaum inisiste en diálogo ‘respetuoso’ con Trump sin subordinación

Sheinbaum ha insistido en que la relación con Estados Unidos debe basarse en la coordinación y el diálogo, sin comprometer la soberanía nacional, especialmente en temas sensibles como la seguridad y el combate al narcotráfico.

En ese sentido, ha reiterado que México apuesta por una estrategia integral que atienda la delincuencia, al tiempo que fortalece la cooperación internacional.

Con este diálogo, el gobierno mexicano busca mantener abiertos los canales de comunicación con Washington y reafirmar su postura de colaboración, pero bajo un marco de respeto mutuo y soberanía compartida.