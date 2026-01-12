Sheinbaum sale a defender a México: Llamaría a Donald Trump este lunes

La presidenta Claudia Sheinbaum hablará este lunes con su homólogo, Donald Trump, luego de las amenazas de EU sobre ataques terrestres para combatir al narco (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, conversará este lunes con el presidente estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensión por las amenazas de ataques terrestres de Estados Unidos contra los cárteles en México.

La mandataria anunció a última hora del domingo que retrasaba el inicio de su conferencia mañanera de las 07:30 hora local a las 9:00, de acuerdo a su agenda oficial, lo que apunta a que la conversación tendrá lugar a primera hora de la mañana del lunes, según Reforma.

Marco Rubio habla con De La Fuente sobre combate a cárteles

La llamada entre los líderes se producirá después de la sostenida este domingo por el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, y el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

En una publicación en su cuenta de X, la cancillería detalló que la conversación entre los jefes de la diplomacia de México y Estados Unidos se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Según el comunicado oficial, Rubio enfatizó la necesidad de obtener “resultados tangibles” para proteger a Estados Unidos y al hemisferio occidental. La declaración atribuye a México un papel central en el desmantelamiento de cárteles calificadas por Washington como narcoterroristas.

Sheinbaum defiende soberanía de México ante Trump

Sheinbaum reiteró este fin de semana de manera repetida la defensa de la soberanía de México luego de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, que según sostuvo “están dirigiendo México”.

Trump acusó a estos grupos delictivos de estar “matando a 250 mil o 300 mil personas” en su país cada año. Sobre este ataque, 75 congresistas demócratas alertaron al secretario de Estado Rubio del “desastre” que implicaría bombardear México.