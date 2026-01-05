Sheinbaum ‘se le cuadra’ a Trump y descarta intervención militar en México: ‘Estamos colaborando’

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que Donald Trump intervenga militarmente a México, pues están colaborando en debilitar a los cárteles (Crédito: Cuartoscuro | Bloomberg)

Una intervención militar de Estados Unidos, como la que ocurrió en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico, “no es una opción” en México, confió la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria, en una breve entrevista durante su visita a la Refinería de Tula, en Hidalgo, fue cuestionada sobre las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien afirmó que “algo habrá que hacer con México, porque los cárteles gobiernan México. Ella (Sheinbaum) no gobierna México. Los cárteles gobiernan México”.

México y EU están colaborando contra los cárteles

La inquilina de Palacio Nacional descartó una posible intervención de Washington contra los cárteles del narcotráfico en México, ya que lo han destacado tanto el presidente Trump como su equipo es la colaboración entre México y Estados Unidos en distintos temas y, particularmente, en el tema de seguridad.

-¿Él insiste en la intervención, presidenta? –se le preguntó.

-No, ya saben ellos que esa no es una opción para nosotros porque estamos colaborando y lo más importante es la responsabilidad compartida también. Es decir, nosotros evitamos y atendemos la inseguridad en México, la violencia, evitamos que lleguen drogas a Estados Unidos, y ellos también deben evitar que lleguen armas a México y combatir a la propia delincuencia organizada que opera en Estados Unidos –esgrimió la mandataria.

Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo venezolano: “Siempre con el pueblo de Venezuela, nuestra solidaridad”.

Además, dijo que no hay mexicanos afectados en Venezuela, luego de que la madrugada del sábado el gobierno del presidente Trump ordenó a las fuerzas militares estadounidenses atacar varias localidades del norte de Venezuela, incluida la capital del país, Caracas, para suprimir las defensas antiaéreas.

Así, Washington capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores y los llevó a Nueva York para enfrentar cargos penales.

De acuerdo con The New York Times, las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses capturaron a Maduro con la ayuda de una fuente de la CIA dentro del gobierno venezolano que había vigilado su ubicación en los últimos días.

El gobierno de Estados Unidos acusó a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes que operaban en México, y usaba vuelos oficiales desde territorio mexicano para mover de regreso a su país los ingresos por venta de drogas.

Sheinbaum no está contenta con la intervención militar de EU en Venezuela

El mismo sábado, la presidenta Sheinbaum condenó y rechazó las acciones militares ejecutadas unilateralmente por Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra objetivos en territorio de Venezuela, ya que, destacó, violan el artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

El sábado, previo a la conferencia en la que dio detalles de la operación en Venezuela contra Maduro, que derivó en la captura del líder venezolano, el presidente Trump, en una entrevista para Fox News, declaró que “algo se tiene que hacer con México”, país que, insistió, es gobernado por los cárteles de la droga y no por la presidenta Sheinbaum.