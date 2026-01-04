Claves del juicio contra Nicolás Maduro: Así será el proceso contra el expresidente de Venezuela

A falta de horas para el inicio del juicio contra Nicolás Maduro, ya hay algunas claves para conocer cómo será el proceso contra el presidente de Venezuela arrestado por Estados Unidos el sábado 3 de enero.

Tanto Maduro como su esposa, Cilia Flores, comparecerán ante la Corte del Distrito Sur de Estados Unidos el lunes, esto con el objetivo de responder a la acusación de narcoterrorismo en contra de ambos lanzada por el Departamento de Justicia, en la que aseguran que durante unos 25 años, Maduro encabezó una organización criminal y lideró una red criminal que operaba a través de secuestros, sobornos y corrupción a fin de beneficiar a grupos criminales como el Cártel de Los Soles y el Cártel de Sinaloa.

Donald Trump acusó desde agosto pasado que Nicolás Maduro es el líder del Cártel de los Soles, además de que ofreció una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que condujera a su captura, lo que se suma a una acusación lanzada desde el 2020 contra el mandatario venezolano.

La postura de Maduro, arrestado tras una operación militar de EU, ha sido la misma durante años: Negar cualquier vínculo con el crimen organizado; sin embargo, ahora que está cerca de un juicio y una condena que podría dejarlo el resto de su vida en la cárcel, ¿buscará un acuerdo o ‘resistirá’ en el juicio? Estas son claves para conocer el proceso.

Fecha y hora: ¿Cuándo y dónde es el juicio contra Nicolás Maduro?

La comparecencia de Nicolás Maduro en Estados Unidos, así como de su esposa, Cilia Flores, será este lunes 5 de enero en la Corte del Distrito Sur del estado de Nueva York, específicamente en el Tribunal Federal Daniel Patrick Moynihan, ubicado a las afueras del Barrio Chino.

Se espera que dicha comparecencia ocurra al mediodía, y de acuerdo con the New York Times, lo primero que tendría lugar sería la lectura de cargos, y posteriormente si Maduro y su esposa se declaran culpables, no culpables o inocentes.

El veredicto: ¿Cuánto falta para que exista una sentencia contra Nicolás Maduro?

El proceso del juicio contra Nicolás Maduro aún es incierto, ya que esto dependerá de cómo se declare ante las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo imputan por narcoterrorismo.

En caso de que se declare no culpable de los cuatro cargos que le acusan, comenzará un proceso de meses en la recopilación de pruebas antes de que comience oficialmente el juicio; sin embargo, existe la posibilidad de que se declare culpable y que con ello se evite todo este proceso.

De acuerdo con The New York Times, es posible que este proceso se alargue incluso años, ya que es casi seguro que si Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes, el juez ordene su detención.

Al menos tomaría un año que se conforme un jurado y se evalúen los cargos en contra del presidente de Venezuela.

Otro aspecto importante a considerar, es que es posible que el caso de Nicolás Maduro pase meses en tribunales, esto debido a que se esperan impugnaciones sobre la legalidad de su arresto y su traslado a Estados Unidos.

Además, otro argumento clave es la inmunidad procesal con la que debería contar Maduro, ya que esta se encuentra puesta a debate debido a que el Gobierno de Donald Trump no lo consideraba como el presidente legítimo de Venezuela.

El día uno: ¿Qué esperar de la audiencia de Nicolás Maduro?

Las audiencias en estos casos suelen ser breves, de acuerdo con especialistas. Y lo primero será la lectura de cargos, así como las muestras de algunas de las pruebas en su contra.

Una vez que termine esa parte de la audiencia, el juez les preguntará cómo se declaran, y a la espera de que se declaren inocentes, es posible que se dicte la prisión preventiva sin derecho a fianza para Nicolás Maduro y para Cilia Flores.

Finalmente, el juez preguntará a los fiscales y a la defensa cuánto tiempo necesitan para recopilar las pruebas necesarias y así llevar a cabo el juicio, con lo que es posible que el caso dure meses o hasta más de un año.

Tras la audiencia, se espera que Nicolás Maduro y Cilia Flores sean trasladados al Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, donde compartirán espacio con líderes del narco como Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Rafael ‘Caro’ Quintero, y otros delincuentes conocidos a nivel mundial como Sean ‘Diddy’ Combs y Luigi Manguione.

El escenario: ¿Quién es quién en el juicio a Nicolás Maduro?

Algunos de los personajes principales en el juicio contra Nicolás Maduro ya están definidos, aunque se espera que a lo largo de los próximos días se definan aspectos importantes sobre la defensa de los venezolanos, así como si habrá algún permiso especial para que el Gobierno de Venezuela participe para apoyar a Maduro y su esposa.

Sin embargo, ya se conoce quién llevará el juicio, la parte acusatoria y los principales involucrados:

Juez : Alvin Hellerstein, un experimentado juez estadounidense de 92 años de edad que fue nombrado por el expresidente Bill Clinton, y quien ha participado en juicios como el de Harvey Weinstein, productor de Hollywood declarado culpable de delitos como agresión sexual y violación, como parte del movimiento #MeToo.

: Alvin Hellerstein, un experimentado juez estadounidense de 92 años de edad que fue nombrado por el expresidente Bill Clinton, y quien ha participado en juicios como el de Harvey Weinstein, productor de Hollywood declarado culpable de delitos como agresión sexual y violación, como parte del movimiento #MeToo. Fiscal : Jay Clayton será el representante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur, y quien se encargará de la recopilación de pruebas para el juicio.

: Jay Clayton será el representante de la Fiscalía Federal del Distrito Sur, y quien se encargará de la recopilación de pruebas para el juicio. Acusados : El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán los principales acusados, ambos en casos distintos, por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.

: El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, serán los principales acusados, ambos en casos distintos, por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas. Defensa: Aún no se confirma quién defenderá al presidente de Venezuela en su juicio en Estados Unidos. Además, tanto Maduro como su esposa enfrentan sanciones que posiblemente les dificulten contratar un abogado si no es con el permiso del Departamento de Justicia.

Los cargos: ¿Por qué acusan a Nicolás Maduro y cuánto tiempo podría quedarse en prisión?

Son cuatro los cargos por los que acusan a Nicolás Maduro de ser líder del Cártel de Los Soles y de llevar más de 25 años como parte de una organización criminal:

Conspiración de narcoterrorismo .

. Conspiración para importar 5 kilos o más de cocaína .

. Posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos .

. Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

Al estar relacionado con el tráfico de más de cinco kilos de cocaína, y sumado a los otros cargos, la pena de Maduro podría ser desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua, así como el pago de una multa millonaria.

Con información de EFE y The New York Times.