Nicolás Maduro es acusado de narcoterrorismo y tráfico de cocaína: ¿Cuál es la pena por estos delitos?

Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, comparecerán en Estados Unidos este lunes 5 de enero, luego de ser capturados por órdenes de Donald Trump y trasladados a Nueva York para enfrentar una acusación por narcoterrorismo, pero, ¿evitarán la pena de muerte?

Son cuatro los cargos por los que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, está acusado de narcoterrorismo desde 2020 en Estados Unidos, país donde ofrecían 50 millones de dólares por información que diera con su captura.

Tras su detención, Nicolás Maduro enfrentará en el juicio las acusaciones estadounidenses que lo vinculan como el presunto líder del Cártel de Los Soles, así como la cabeza de una organización criminal que, a través de presuntos secuestros, asesinatos y corrupción, facilitó el tráfico de cocaína para beneficio económico propio, y con ayuda del propio Cártel de Los Soles y el Cártel de Sinaloa en México.

Sin embargo, existen dudas sobre las penas y el tiempo que pasaría en prisión, así como si sigue abierta la posibilidad de que se exilie en otro país mientras Venezuela se enfrenta a una transición de gobierno encabezada por Delcy Rodríguez, a quien Donald Trump amenazó y dijo que tenía que cumplir con sus exigencias.

Nicolás Maduro está detenido en Estados Unidos. (EFE)

Esto es lo que debes saber sobre las posibles penas en el juicio que enfrentará Nicolás Maduro:

¿Cuáles son los cargos contra Nicolás Maduro en Estados Unidos?

Nicolás Maduro es acusado de cuatro cargos en Estados Unidos:

Conspiración de narcoterrorismo: Maduro es señalado de distribuir al menos cinco kilos de cocaína con el objetivo de beneficiar las operaciones criminales del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles.

Conspiración para importar cocaína: Este cargo relaciona a Maduro junto con otras cinco personas por el delito de introducir drogas ilegales a Estados Unidos.

Posesión de ametralladoras y dispositivos explosivos: Como parte de las operaciones criminales Nicolás Maduro habría utilizado armas junto con otras cinco personas.

Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos explosivos: Relacionado con los cargos anteriores, este tiene que ver con sus acuerdos criminales para el uso de las armas en operaciones criminales.

¿Cuánto tiempo podría pasar en prisión Nicolás Maduro? Las penas por los cargos de los cuales lo acuasn

La DEA explica en un documento algunos de los cargos que podría recibir Nicolás Maduro, especialmente por el tráfico de cocaína y su relación con cárteles denominados como organizaciones terroristas internacionales.

En el caso del tráfico de cocaína, al haber traficado 5 kilos o más de la droga, existen tres sanciones posibles para Nicolás Maduro:

Primera sanción : “No menos de 10 años de prisión ni más de cadena perpetua. En caso de muerte o lesiones graves, no menos de 20 años ni más de cadena perpetua. Multa de hasta 10 millones de dólares si se trata de una persona física, y de 50 millones de dólares si no se trata de una persona física.”

: “No menos de ni más de cadena perpetua. En caso de muerte o lesiones graves, ni más de cadena perpetua. Multa de hasta 10 millones de dólares si se trata de una persona física, y de 50 millones de dólares si no se trata de una persona física.” Segunda sanción : “No menos de 20 años de prisión ni más de cadena perpetua. En caso de muerte o lesiones graves, cadena perpetua. Multa no mayor de 20 millones de dólares si es una persona física, 75 millones si no lo es.”

: “No menos de ni más de cadena perpetua. En caso de muerte o lesiones graves, cadena perpetua. Multa no mayor de 20 millones de dólares si es una persona física, 75 millones si no lo es.” En caso de que Maduro acredite las dos sanciones por sus operaciones criminales: “Cadena perpetua. Multa de no más de 20 millones de dólares si es un particular, y de 75 millones de dólares si no lo es.”

Respecto a la posesión de armas, Estados Unidos tiene penas de hasta 10 años de prisión, que se podrían sumar a la sentencia de Maduro, además de incluir más sanciones económicas.

