¿Dónde ver ‘Tom Clancy’s Jack Ryan’? Serie es recordada tras captura de Nicolás Maduro

A manera de profeta, la serie de Jack Ryan hizo mención de la importancia geopolítica y económica de Venezuela, 6 años antes del arresto de Nicolás Maduro, y lo que mencionaron en el programa de TV fue muy similar a lo dicho por Donald Trump acerca de la operación Resolución Absoluta.

La segunda temporada de la producción televisiva desarrolla una trama ubicada en el país sudamericano, donde salen a la luz los problemas políticos de la región por culpa de un dictador que asume el poder.

Un videoclip perteneciente a la serie se difundió en TikTok, donde el protagonista cuenta la crisis de Venezuela antes de la detención de Maduro tras el operativo realizado por elementos de la Delta Force del Ejército de EU.

'Tom Clancy's Jack Ryan' narra las misiones secretas de un agente de la CIA. (Foto: Prime Video/Press)

¿De qué trata la serie ‘Tom Clancy’s Jack Ryan’?

John Krasinski toma el papel de Jack Ryan, protagonista de la historia, quien es un analista de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés).

Se ve obligado a cambiar su escritorio para iniciar con operaciones en campo y así tratar de frustrar amenazas para EU y el mundo, como planeaciones de atentados terroristas.

Poco a poco se vuelve un héroe dentro de la CIA y es asignado a misiones cada vez más peligrosas e incluso debe buscar la forma de evitar una nueva guerra mundial.

¿Cuál es la relación de la serie de Jack Ryan con Venezuela y Nicolás Maduro?

La segunda temporada de la serie de televisión de Jack Ryan está dedicada a las misiones del agente en Venezuela.

En los capítulos cuentan como el presidente Nicolás Reyes (Nicolás Maduro, guiño, guiño) a quien tachan de corrupto al mismo tiempo que mantiene a la población en situaciones de pobreza.

Durante el tráiler de la temporada 2 se menciona la crisis venezolana como una amenaza mundial porque el territorio cuenta con uno de los mayores reservas de petróleo del mundo.

“¿No les parece una amenaza? Tiene el mayor yacimiento de petróleo del mundo, más que Arabia Saudita, tiene este recurso de manera abundante, entonces, ¿por qué pasa una de las mayores crisis humanitarias? En la escena mundial lo llaman estado fallido, además se encuentra a poca distancia de Estados Unidos, no van a escuchar esto en ningún lado", cuenta el personaje.

Gracias a este discurso es que se comparó el show de TV con las palabras de Donald Trump tras el arresto de Nicolás Maduro en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero.

El presidente de Estados Unidos concedió una conferencia donde reveló que empresas petroleras de su país invertirán en los yacimientos del país sudamericano con el fin de reestructurar la industria.

La segunda temporada de la serie de Jack Ryan se centra en la crisis económica y humanitaria de Venezuela. (Foto: Prime Video/Press)

¿Dónde ver la serie ‘Tom Clancy’s Jack Ryan’?

Tom Clancy’s Jack Ryan, serie basada en problemas geopolíticos y económicos, no solo trata la crisis de Venezuela, los protagonistas también se enfrentan a otras amenazas en Medio Oriente, contra Rusia y el Gobierno de China.

Los conflictos se cuentan a lo largo de 4 temporadas con un total de 30 capítulos con una duración promedio de una hora.

El programa de TV, que finalizó en 2023, está disponible en su totalidad en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, la cual requiere de una suscripción con costo.