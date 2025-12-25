Electrochoques y sustancias alucinógenas: El experimento de la CIA que inspiró ‘Stranger Things’

Este es el experimento en el que se pudieron inspirar los hermanos Duffer para crear 'Stranger Things'. (Foto: Netflix Press/Shutterstock)

Las temporadas de Stranger Things no solo se inspiraron en personajes del juego Calabozos y dragones, la historia también tiene un origen más oscuro basado en un proyecto de la CIA.

Se trata del programa MK Ultra, una serie de experimentos realizados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, cuyo objetivo era explorar el control mental mediante el uso de drogas, manipulación psicológica y electrochoques, según información difundida por la BBC.

De este modo, la narrativa de Stranger Things combina la mitología de Dungeons & Dragons —de donde surgen nombres como el villano Vecna y el Demogorgon— con referencias a uno de los proyectos psiquiátricos más polémicos de los años 60, lo que añade una capa histórica y siniestra a la ficción.

Eleven es uno de los personajes relacionados con los experimentos en el universo de 'Stranger Things'. (Cortesía Netflix). (COURTESY OF NETFLIX)

¿Qué es el experimento MK Ultra de la CIA en el que se inspiró ‘Stranger Things’?

Durante la década de los años 80, la CIA se vio obligada a hacer públicos diversos documentos que confirmaron la realización de experimentos con seres humanos enfocados en el control mental, principalmente mediante el uso de drogas alucinógenas como el LSD.

De acuerdo con la BBC, los sujetos de prueba incluyeron pacientes de hospitales psiquiátricos, personas privadas de la libertad y, en algunos casos, civiles, con el propósito de “descubrir cómo interrogar a las personas, debilitarlas y encontrar formas de proteger al personal de estas técnicas”.

En varios casos, las víctimas eran inducidas al coma durante semanas o incluso meses, para después ser sometidas a descargas eléctricas. Algunos sobrevivientes del proyecto fueron diagnosticados con trastornos psicológicos como ansiedad y depresión, mientras que otros desarrollaron afectaciones más severas, entre ellas esquizofrenia.

Pero, ¿qué relación tiene este programa con Stranger Things? La conexión aparece en el laboratorio de Hawkins, donde el doctor Martin Brenner lleva a cabo experimentos con niños en un intento por desarrollar habilidades sobrenaturales, una narrativa que remite directamente a las prácticas documentadas en el proyecto MK Ultra.

Vecna es el antagonista de la serie 'Stranger Things'. (Foto: Netflix/Press) (Netflix)

Uno de los casos más representativos en la serie de los hermanos Duffer fue el de Terry Ives, quien se ofreció como voluntaria en un proyecto basado en el consumo de sustancias mientras estaba embarazada. Como consecuencia, su hija Jane desarrolló habilidades mentales extraordinarias, entre ellas telepatía y telequinesis.

Los científicos la identificaron como el sujeto 011, mejor conocida como Eleven (Millie Bobby Brown), la protagonista de Stranger Things, cuya historia está directamente ligada a estos experimentos ficticios inspirados en hechos reales.

“El show pasó de ser una historia paranormal sobre un niño desaparecido cuando empezaron a hablar sobre algunos de los misteriosos experimentos gubernamentales que... estaban sucediendo hacia el final de la Guerra Fría, justo cuando se rumoreaba que (proyectos) como MKUltra estaban llegando a su fin”, explicó Matt Duffer, creador de la serie, en declaraciones a Vulture, retomadas por The Guardian.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de ‘Stranger Things’?

Stranger Things 5 estrena su volumen 2 este 25 de diciembre a las 7 p.m. (CDMX) integrado por tres episodios adicionales que continúan el cierre de la historia:

Capítulo 5: Shock Jock

Capítulo 6: Escape de Camazotz

Capítulo 7: El puente

No obstante, el desenlace definitivo de la serie de ciencia ficción aún está pendiente. El episodio final de Stranger Things se estrenará el miércoles 31 de diciembre a las 7:00 p.m., tiempo del centro de México, marcando así el cierre oficial de una de las producciones más exitosas de Netflix.

Las 5 temporadas de Stranger Things están disponibles en la plataforma de streaming Netflix, la cual requiere de una suscripción con costo.