¿Pennywise se fue a dormir? Esto sabemos de la temporada 2 de ‘It: Bienvenidos a Derry’

Esto sabemos de la segunda temporada de la serie 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: HBOMAX Press/IAGemini)

El ciclo de Pennywise termina... pero, ¿qué destino le espera a It, bienvenidos a Derry? Esto sabemos de la continuación de la serie de terror.

La temporada 1 de It, bienvenidos a Derry terminó luego de 8 capítulos donde Eso volvió para aterrorizar y asesinar a los habitantes del pueblo.

Pero la historia del payaso Pennywise también estuvo marcado por la aparición de personajes importantes en las novelas de Stephen King, como Dick Halloran.

'It: Bienvenidos a Derry' cuenta el origen del ente encarnado en Pennywise que aterroriza al pueblo. (Foto: HBO Max).

¿Qué sabemos de la temporada 2 de ‘It, bienvenidos a Derry’?

La segunda temporada de la serie It, bienvenidos a Derry está plasmada en los planes de Andy y Barbara Muschieti, creadores y productores de la serie de Eso.

De acuerdo con ellos, el proyecto siempre estuvo planeado para contar las historias que se encuentran en los interludios de la novela de Stephen King.

En ellos se narran 3 ciclos de asesinatos de Pennywise, cada uno separado por un tiempo total de 27 años.

“Seguimos en eso, hay una segunda temporada para explorar más el origen de Eso y las razones por las que está en este plano de existencia. La idea, en el arco más largo de la serie, es abrir la puerta a una mitología más amplia para ver el iceberg bajo el agua y todo lo que no es perceptible para los humanos. No puedo contarles mucho sobre eso” declaró Andy Muschiettu en una entrevista para Entertainment Weekly.

'It: bienvenidos a Derry' cuenta la masacre de Pennywise en 'The Black Spot' (Foto: Cortesía HBO Max)

El productor de It, bienvenidos a Derry aseguró que la historia está contada de manera cronológica inversa, es decir, primero se narró lo sucedido con El Club de los perdedores en las películas, luego Derry en la década de los 70, y así sucesivamente.

El objetivo de la serie, es que los fans de este personaje emblemático de terror comprendan mejor la figura del ente creado por Stephen King.

“Eso es anterior al pueblo de Derry, lleva ahí milenios, el lugar es más reciente, entonces, ¿existe un Derry sin él? Esta temporada tiene algunos indicios de una explicación, pero se busca contar una historia completa para que al terminar la serie, exista una comprensión diferente de la criatura y de sus motivos".

La primera temporada transcurre en 1962, cuando el ejército de Estados Unidos llega al pueblo para investigar acerca de este ente que cobra forma de payaso.

Una entrega posterior se basaría en lo recopilado por Mike Hanlon acerca de los ciclos de Eso, por tanto, tocaría el de 1935.

Bill Skarsgard regresa en el papel de Pennywise para la serie 'It, bienvenidos a Derry'. (Foto: IMDB)

“Son fragmentos de investigación, durante 27 años el autor intenta averiguar qué es Pennywise, qué lo causó, quién lo hizo, lo vio y todo eso” reveló Muschietti para Esquire.

No se conoce una fecha aproximada del lanzamiento de la nueva temporada de It, bienvenidos a Derry, pero Andy Muschietti reveló que la productora Warner Bros está interesado en grabarla “lo antes posible”.

¿Dónde ver ‘It, bienvenidos a Derry’?

Los episodios de It, bienvenidos a Derry fueron lanzados cada domingo, experto el capítulo 2 que se lanzó en Halloween.

Después del estreno del octavo episodio llamado ‘Winter Fire’ la primera temporada se completó y está disponible en la plataforma de streaming HBO MAX.

La lista de los capítulos es la siguiente: