Sin galletas de la fortuna macabras: Así es el restaurante donde se grabó una escena de ‘It: Capítulo Dos’

El restaurante en donde se grabó ‘It: Capítulo Dos’ es un buffet de comida china, en el cual se ofrece sushi, temppanyaki y hasta pizza. (Foto: Shutterstock)

Si eres fanático de Pennywise, el payaso más aterrador de Hollywood, entonces ya habrás visto la serie Welcome to Derry, que acaba de estrenarse, y todas las cintas inspiradas en el libro de Stephen King.

Y aunque cada una de las producciones tiene momentos únicos como la escena de las regaderas, no cabe duda que uno de los más recordados es la cena que tiene el Club de los Perdedores en el restaurante de comida china.

Una escena de la película It: Capítulo Dos que rápidamente deja de ser un reencuentro divertido para volverse más y más tensa una vez que llegan las galletas de la fortuna, pero, ¿sabías que el restaurante donde se grabó la cinta realmente existe?

¿Cuál es el restaurante que aparece en ‘It: Capítulo Dos’?

Si eres un seguidor del trabajo de Stephen King entonces sabrás que la primera versión de It: Capítulo Dos se estrenó en la década de los 90 y se lanzó el remake en 2019.

Tal como sucede en la cinta original, el Club de los Perdedores se reúne a cenar en el restaurante ficticio Jade of the Orient. En la versión original el restaurante que se usó como locación para la película lleva por nombre Oriental Jade y está ubicado en Estados Unidos.

En la cinta, aparece el restaurante Jade of Orient. (Foto: HBO MAX Press)

Incluso, el 29 de octubre de este año el elenco de It: Capítulo Dos de 1990 se reunió una vez más para cenar, sin el contexto aterrador de la cinta, según compartió el restaurante Oriental Jade.

No obstante, en el remake la locación cambió. Para la escena de la cinta del 2019, se utilizó como escenario un restaurante llamado Mandarín, el cual abrió un 8 de diciembre de 1979, y se encuentra ubicado en la ciudad de Mississauga, Canadá.

¿Cómo es el restaurante donde se grabó el remake de ‘It’?

El restaurante Mandarín es un negocio con 46 años de historia en Canadá y fue abierto por James Chiu, George Chiu, KC Chang y Diana Chiu, quienes compraron el restaurante de comida china-canadiense, de acuerdo con su sitio web.

De forma inicial vendían servicio a la carta, para llevar y a domicilio; la primera sucursal estaba en Brampton, Ontario. La popularidad del lugar fue tal que en los siguientes años tuvieron que expandir la sucursal.

Y no solo eso, ya que para 1986 cambió el concepto a un buffet de comida china, con el objetivo de que todos sus clientes se sintieran satisfechos. Dos años después, los dueños se aliaron con los empleados y comenzó la expansión.

Para los 90 continuaron abriendo sucursales en todo Canadá e incorporaron nuevos elementos como la sección de parrilla. Actualmente, el restaurante Mandarín cuenta con 30 locales en el país, uno de ellos es en donde se grabó It: Capítulo 2.

Así es el restaurante donde se grabó una escena de It. (Foto: Captura de pantalla/ Google Maps)

Tal como muestra la cinta, la fachada del exterior conserva un color durazno y una entrada con detalles orientales; sin embargo, en uno de sus costados cuenta con enormes letras con el nombre del restaurante.

Lo que cambia un poco, ya que en la película It: Capítulo 2, la fachada del restaurante cuenta con luces rojas y verdes en los costados; así como un letrero en la entrada con la leyenda ‘Jade of the Orient’.

En su interior, el lugar es idéntico a cómo luce en la película del 2019; además, en el centro el restaurante cuenta con algunas barras en las cuales están los platillos que forman parte del buffet.

Hablando específicamente de la comida, Mandarín mantiene el concepto del buffet con platillos como ensaladas, mariscos, sopas, carne de res con brócoli, arroz, una amplia variedad de sushi y hasta postres, pero también es posible ordenar los platos a la carta.

Comer en Mandarín, restaurante en donde se grabó la película de It: Capítulo 2 tiene un costo desde 25.99 dólares canadienses, equivalentes a 339.48 pesos, por el almuerzo en un día habitual y alcanza los 42.99 dólares canadienses, es decir 561.53 pesos, cuando se toma la cena en el lugar en días festivos.

¿Qué pasa en el restaurante? Así es la escena de ‘It: Capítulo Dos’

La escena que ocurre dentro del restaurante se presenta al inicio de la cinta. En esta se puede ver cómo todos los integrantes del Club de los Perdedores tiene una reunión, para ello es que eligieron el lugar de comida china.

La escena se desarrolla con normalidad e incluso hacen diversas bromas, no obstante, todo se vuelve cada vez más tenso cuando hablan de la ausencia de Stanley, su infancia y lo que sucedió con Pennywise, así como el inminente regreso del payaso.

La escena culmina con un momento terrorífico, las galletas de la fortuna tienen un mensaje aterrador para los integrantes del club: “supongo que Stanley no pudo con ello”, el cual desata la paranoia en el grupo.

¿En dónde está el restaurante donde se grabó ‘It: Capítulo Dos’?

El restaurante Mandarín en donde se grabó la película It: Capítulo Dos de 2019 se encuentra ubicado en 87 Matheson Bulevard E, Mississauga, en Canadá. Y abre de 11:30 de la mañana a 3:30 de la tarde y de 4:00 a 10:00 de la noche, todos los días.

Pero si eres ‘old’ y te interesa ir al restaurante donde se grabó la cinta original, entonces deberás dirigirte al número 320 Bangor Mall Bulevard, Bangor, Estados Unidos.