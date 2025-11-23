Episodio 5 de ‘It: Bienvenidos a Derry’: ¿A qué hora sale el nuevo capítulo HOY?

'It: Bienvenidos a Derry' estrena su quinto episodio el domingo 23 de noviembre de 2025. (Foto: HBO Max / IA Gemini)

Esta noche, Eso nos lleva a las alcantarillas y a la calle Neibolt con el estreno del episodio 5 de la serie It: Bienvenidos a Derry, la precuela ambientada en la década de los 60, en el universo creado por Stephen King.

Welcome to Derry, producción de Warner Bros. Television y HBO, retoma los acontecimientos previos a las películas de It (2017 y 2019) para mostrarnos el origen del mal que opera el pintoresco pueblo de Maine, donde todo está podrido bajo la superficie.

El avance hacia la mitad de temporada incluyó desapariciones, tensiones dentro de la base aérea y una presencia cada vez más visible del payaso Pennywise.

'It: Bienvenidos a Derry' lleva su terror a las alcantarillas. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer/HBO)

¿A qué hora se estrena hoy el episodio 5 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

El episodio 5, titulado ‘Neibolt Street’ (‘La calle Neibolt’), se estrena hoy domingo 23 de noviembre a las 8:00 pm (tiempo del centro de México), con transmisión simultánea en el canal HBO y en la plataforma HBO Max.

Este capítulo marca el inicio de la segunda mitad de la temporada, que está compuesta por ocho episodios y concluirá el domingo 14 de diciembre.

Los estrenos confirmados hasta ahora quedan de la siguiente manera:

The Pilot – 26 de octubre, 7:00 pm The Thing in the Dark – 31 de octubre (2:00 am en streaming) y 2 de noviembre (8:00 pm HBO) Now You See It – 9 de noviembre, 8:00 pm The Great Swirling Apparatus of Our Planet’s Function – 16 de noviembre, 8:00 pm Neibolt Street – 23 de noviembre, 8:00 pm In the Name of the Father – 30 de noviembre, 8:00 pm Episodio sin título – 7 de diciembre, 8:00 pm Final de temporada – 14 de diciembre, 8:00 pm

¿De qué trata el capítulo 5 de ‘It: Bienvenidos a Derry’?

Alerta de spoiler: a partir de aquí te vamos a contar sucesos de los capítulos anteriores.

Estamos en 1962, uno de los ciclos de terror de It, donde un grupo de niños (Lilly ‘Lonny’ Bainbridge, Veronica ‘Ronnie’ Grogan, Will Hanlon y Rich) buscan limpiar el nombre del proyeccionista Hank Grogan después de que el oficial Bowers lo inculpó de asesinatos recientes.

Tras poner en peligro su vida, los niños llevan a la policía pruebas: perturbadoras fotografías que tomaron en el cementerio, solo para comprobar que los demás no ven el mal evidente en Derry.

Mientras los policías son escépticos, en la base militar de Derry el general Shaw amplió su operativo e hizo que el soldado Dick Hallorann usara sus habilidades psíquicas para entrar en la mente de un joven de la tribu Shokopiwah, quien le reveló el origen de It: viene de otro planeta y cayó justo en el lugar donde se fundó Derry.

La entidad recorrió el territorio adoptando múltiples formas y alimentándose del miedo de los primeros habitantes. La tribu nativa logró debilitarla mediante un pacto que limitó su alcance y dio origen a los ciclos de violencia que caracterizan la historia.

Los militares extienden su operativo en 'It: Bienvenidos a Derry' (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer/HBO)

Otro punto clave fue la tensión entre Lilly y Marge, quien decidió hacerle una broma cruel que terminó muy mal para ella, cuando Eso decidió atacarla al convertir sus ojos en una especie de gusanos con vida propia.

Marge trató de librarse de la aterradora visión con un objeto filoso y Lilly se lo arrebató solo para quedar en una situación comprometedora donde todos creyeron que ella la atacó.

Marge fue atacada por Eso en 'It: Bienvenidos a Derry'. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer/HBO)

Así que ahora, en la quinta entrega, los militares avanzan sobre la Calle Neibolt, mientras los niños descienden a las alcantarillas con un objetivo propio. Leroy Hanlon decide llevar a su familia a la base militar para protegerlos y los guardianes de la tribu analizan cómo contener la violencia que se extiende por la ciudad.

¿Al fin se mostrará Pennywise en el nuevo capítulo de It, bienvenidos a Derry?

La tribu nativa de Derry ha tratado de contener el mal. (Foto: HBO Max). (Brooke Palmer/HBO)

¿Qué hay en la calle Neibolt?

La emblemática casa de la calle Neibolt ocupa un lugar central dentro del universo de It, ya que desde ese punto se accede al sistema de alcantarillado donde se oculta Pennywise. En el intro de la serie, la vemos envuelta en llamas mientras una familia posa tranquilamente frente a la fachada para una fotografía, ajena al peligro. Desde el interior, un par de ojos amarillos observa la escena.

Este inmueble abandonado es el epicentro de los sucesos más perturbadores tanto en las novelas como en la adaptación cinematográfica de 2017. La mayoría de los integrantes del Club de los Perdedores lo detestan: Richie la describe como un lugar inquietante frecuentado por personas sin hogar.

En la película, se explica que fue construida sobre el antiguo pozo de Derry, sitio donde desaparecieron los primeros colonos y que además funciona como la entrada al refugio subterráneo de It.

Reparto de ‘It: Bienvenidos a Derry’

El elenco de esta temporada incluye a: