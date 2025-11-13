¿Quién es Johnson Wen, intruso en serie que ‘atacó’ a Ariana Grande en alfombra roja?

Johnson Wen se ha convertido en alguien conocido por 'acosar' a celebridades e irrumpir eventos deportivos (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

La cantante Ariana Grande vivió un momento de tensión durante la premiere de Wicked: For Good en Singapur, cuando un hombre irrumpió en la alfombra roja y se abalanzó hacia ella.

De acuerdo con la cadena NBC News, el sujeto fue identificado como Johnson Wen, un creador de contenido que acumula videos de irrupciones en conciertos, eventos deportivos y alfombras rojas.

En imágenes difundidas en redes sociales, se observa a Wen correr hacia la actriz y cantante mientras ella posaba junto a la ganadora del Oscar Michelle Yeoh. Grande luce desconcertada cuando el intruso le coloca un brazo encima. De inmediato, Cynthia Erivo, coprotagonista del filme, se interpone y trata de separarlo mientras el equipo de seguridad corre al lugar.

Wen publicó el video en su propia cuenta de Instagram, donde agradeció a Grande por “permitirle” entrar a la alfombra roja, aunque las imágenes muestran claramente que la cantante no estaba consciente de lo que ocurría.

Los fans de la intérprete reaccionaron con molestia en redes sociales, señalando que Grande ha enfrentado traumas previos en eventos masivos, como el atentado en su concierto de Manchester en 2017.

Johnson Wen: Un historial de irrupciones con artistas desde The Weeknd a Katy Perry

El episodio con Grande no es un hecho aislado. Wen se describe como un “mega fan”, según respondió en un mensaje a NBC News, pero sus acciones lo han llevado incluso a ser detenido.

De acuerdo con un reporte de Billboard, Wen fue arrestado en junio de 2025 en Sídney durante un concierto de Katy Perry. El incidente ocurrió cuando el intruso subió al escenario durante la interpretación de ‘Hot N Cold’, puso un brazo alrededor de la cantante y comenzó a bailar a su lado. Perry reaccionó sorprendida y cuestionó a la audiencia: “¿Qué está pasando?”.

La policía de Nueva Gales del Sur, citada por Billboard, informó que Wen fue detenido y acusado de “entrar en propiedad restringida y obstruir a una persona en el desempeño de sus funciones”. Posteriormente recibió libertad condicional y una prohibición de seis meses para ingresar al recinto del Sydney Olympic Park.

Este hombre opera mediante el usuario de redes sociales @pyjamamann, desde donde sube videos de irrupciones junto a figuras como The Weeknd y durante partidos deportivos de diferentes índoles.

Según NBC News, Wen no respondió si comprende el impacto emocional que pudo causar en Grande ni si reflexiona sobre las críticas crecientes hacia sus actos.

Sus actuaciones han ido escalando y han llegado, incluso, hasta los máximos escenarios, no únicamente de entretenimiento sino que también deportivos. Uno de ellos fue los Juegos Olímpicos de París 2024.

En ése entonces, Wen invadió la pista en la gran final de la prueba reina del atletismo: los 100 metros planos. Más allá de mostrar arrepentimiento por sus acciones, el influencer presumió imágenes y notas de prensa sobre lo ocurrido, incluso mostrando el cómo la seguridad lo lleva fuera del lugar.

Otras de sus irrupciones incluyen a la banda The Chainsmokers, la final de la Copa Mundial de Cricket, la final del Mundial Femenil 2023 (donde apareció con una playera en apoyo a Ucrania) y en general, su contenido más allá de las irrupciones son en las calles, algunas veces incomodando a gente con sus acciones.

Bien dicen que no hay mala publicidad, pues gracias a esto, ha ganado nada menos que más de 10 millones de seguidores en Instagram.