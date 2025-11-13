‘Entraron hombres armados’: Ricardo Pérez y Slobotzky denuncian intento de asalto en oficina de La Cotorrisa

Ricardo Pérez y Slobotzky afirmaron que la atención del 911 fue rápida, ya que las patrullas llegaron al lugar en minutos. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

A semanas de que Susana Zabaleta denunció que saquearon su casa a través de una extorsión; los comediantes Ricardo Pérez y Slobotzky denunciaron un intento de robo que tuvo lugar en las oficinas de La Cotorrisa.

“Afortunadamente, no había nadie, fue un robo frustrado”, comentó Slobotzky, el comediante mexicano, durante el episodio más reciente de su pódcast, en donde tanto él como su colega explicaron cómo sucedieron los hechos.

El humorista y novio de la actriz Susana Zabaleta explicó que la decisión de compartir el video y los detalles del asalto es con el objetivo de que todos conozcan el modus operandi, para prevenir este tipo de robos.

¿Qué pasó en las oficinas de Ricardo Pérez y Slobotzky?

Durante el episodio 347 de La Cotorrisa, los comediantes explicaron que los ladrones ingresaron en la oficina durante la noche, cuando había nadie dentro del inmueble y difundieron un video de los hechos.

“Se metieron unos güeyes armados a nuestra oficina”, explicó Ricardo Pérez, quien añadió que tal como muestran los clips de las cámaras de seguridad, además de las pistolas llevaban herramientas, las cuales presuntamente utilizan para abrir cajas fuertes.

Ricardo Pérez y Slobotzky compartieron videos del momento del robo. (Foto: Cuartoscuro) (Moisés Pablo Nava)

“Se ve que es gente que busca sobre todo joyas, dinero, porque entraron con herramientas”, compartió. No obstante, a segundos de haber ingresado, los delincuentes se dieron cuenta de que no era una casa, sino un set de grabación.

A modo de broma Slobotzky añadió que probablemente los ladrones recordaron algunos de los episodios de La Cotorrisa y agregó: “Estuvieron aquí, deberíamos pasar palo santo para hacer una limpia”.

¿Por qué los ladrones no concretaron el robo a ‘La Cotorrisa’?

A pesar de que los ladrones sí lograron tomar algunos objetos de valor; uno de los miembros del equipo de La Cotorrisa se dio cuenta de lo que estaba pasando y les informó mediante el intercomunicador que la policía ya estaba en camino.

“Ahí empezaron a dejar todo”, afirmó Ricardo Pérez, el comediante. Lo único que los ladrones se llevaron fue una funda de un celular vacía, por lo cual no perdieron ningún objeto de valor.

Los humoristas añadieron que además de la rápida acción del miembro de su equipo, las autoridades actuaron de manera eficaz: “No sabían (que éramos de La Cotorrisa) hablamos al 911 y en dos minutos había cuatro patrullas aquí y eso es real. Honor a quien honor merece”, comentaron.

Aunque la policía actuó de manera adecuada, Ricardo Pérez y Slobotzky comentaron que lo mejor es tomar precauciones, debido a que los robos a casa habitación son cada vez más comunes.

Slobotzky comentó que ladrones ingresaron a robar a su hogar; mientras que Ricardo Pérez recordó que la actriz Susana Zabaleta también perdió objetos de valor mediante la extorsión ‘La Patrona’.

¿Qué modus operandi usaron para el robo de Ricardo Pérez y Slobotzky?

Para evitar situaciones como las que les sucedieron a Ricardo Pérez y Slobotzky, los comediantes indicaron que este tipo de robos se realizan por etapas, según les comentó el oficial a cargo del caso.

En la primera, los ladrones se hacen pasar por un repartidor de comida, quien toca la puerta para cerciorarse de que no hay nadie en la casa. Cuando se aseguran que el inmueble está vacío hacen volar un dron.

“Ven que por ahí no hay coches, o si el garaje está abierto”, compartió Slobotzky, con la identificación del perímetro hecha, los ladrones acuden en la noche para concretar el robo.

Para ello utilizan herramientas que les permiten doblar una parte del zaguán y cuando lo logran, uno de los ladrones se mete por el espacio y les abre a los demás para que puedan ingresar al domicilio.

“Si tienes un garaje, atráncalo por abajo. La mayoría de los robos se pueden frustrar si se toman estas precauciones”, aconsejaron los comediantes.