‘Era como un dios para ellos, uno sacó una pistola’: Brincos Dieras dio espectáculos a personas armadas

Brincos Dieras contó su anécdota cuando se presentó frente a personas que portaron armas de fuego en el show. (Foto: IAGemini)

El camino de distintos famosos se cruzó en algún momento con presuntos integrantes del crimen organizado y uno de ellos es el payaso Brincos Dieras, que ofreció shows para grupos de personas armadas.

El famoso payaso dio estos espectáculos durante aproximadamente un año, pero de un momento a otro “dejaron de buscarlo”.

En uno de los espectáculos de Brincos Dieras uno de los asistentes sacó una pistola, supuestamente a modo de broma, para pedirle que se detuviera con las bromas a otro de los presentes, para quienes “se convirtió en un dios”.

“Sí, hubo un año donde cada semana era así, me ponía nervioso porque sonaba la llamada y me pedían ir, siempre eran los mismos, les encantaba, me hablaban otra vez y querían que fuera”, contó en una entrevista para Adela Micha.

De acuerdo con Brincos Dieras, en una ocasión no quería asistir al show con el grupo de personas armadas, pero fue advertido porque en caso de no ir “se metería en problemas”.

“Un día les dije que estaba ocupado, y me contestaron ‘si usted no viene, entonces yo le digo al jefe y me mete en problemas, luego usted también’, ¿cómo le hacemos? mejor cancelaba el otro show y me iba con ellos”.

El payaso y comediante realizaba bromas a todos los asistentes por órdenes del jefe y en una ocasión uno de ellos sacó un arma y lo amenazó para decirle que se detuviera:

“Me daban una lista para molestar a algunos por mamones, estaban ahí todos, pero eran órdenes del jefe (...) Una vez le hacía bromas a uno y otro sacó una pistola para decirme que ya, me gané el respeto cuando bailé cerca del arma, ahí me gané su respeto, me adoraron, yo era un dios para ellos”.

Finalmente, un día dio un show frente a 5 de ellos y no sabía que ocurrió con el resto, de pronto dejaron de hablarle y aunque le deban buenas propinas, aseguró que no ir era lo mejor, pues se sentía intranquilo.

“Iba con miedo, pero de ahí hice mi cocinita, compré cosas, lo aproveché bien porque se fue rápido (...) tengo mucho tiempo que ya no me llaman ni voy”.

Brincos Dieras no reveló la identidad del jefe del grupo armado que conoció durante la entrevista con Adela Micha, pero declaró que “ese señor ya no existe, ninguno de ellos”.

¿Cómo inició la trayectoria de Brincos Dieras?

Roberto Carlo Oliva, nombre real del payaso y comediante, nació en Guadalupe, Nuevo León, donde solo terminó sus estudios hasta la secundaria porque no le gustaba la escuela y prefirió trabajar.

Posteriormente, Brincos Dieras se dedicó a animar fiestas como payaso infantil, pero los adultos le pidieron cambiar sus chistes y bromear con ellos.

“Yo era un payaso infantil, pero de repente los niños se iban y me pedían chistes de adultos o mitad y mitad para molestar a otros (...) Yo no tenía nada organizado, les tiraba carrilla machín y les gustaba”, reveló para Micha en una plática publicada en su canal de YouTube.

Su primer show con su nueva faceta fue en una casa de comedia en Monterrey, pero los promotores se “pasaron con él” porque le pagaron 5 mil pesos por función.

“Ya después me fui a otro bar y ahí era por taquilla, me llevaba buena lana (...) Luego terminé aquí, sin saber cómo”.