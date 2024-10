‘Brincos Dieras’ por ser alcalde: Payaso quiere gobernar su municipio; ¿el ‘Cuau’ está de acuerdo?

¿Más famosos en la política mexicana? Tenemos a Sergio Mayer en la Cámara de Diputados y otros que ya tuvieron un lugar como Silvia Pinal, pero a la lista busca sumarse Brincos Dieras, quien tuvo una charla con Cuauhtémoc Blanco al respecto.

El comediante originario de Nuevo León es conocido por sus espectáculos dedicados a un público adulto donde interacciona con el público.

Sin embargo, el payaso estaría buscando cambiar de ocupación y dejar atrás los escenarios para estar en una oficina gubernamental.

Brincos Dieras tiene aspiraciones políticas. (Foto: Instagram @brincosdierasofficial (Instagram)

‘Brincos Dieras’ quiere un puesto en la política mexicana

Brincos Dieras habló de sus aspiraciones políticas en una entrevista reciente donde también apareció el nombre de Cuauhtémoc Blanco.

“No me veo haciendo esto toda la vida, traigo una onda bien cabr#na, alguien me dijo ‘tú puedes’, no tengo estudios, tengo conocimiento y soy fregón, quiero estar en la política”, declaró para el canal de Fernando Lozano TV en una entrevista publicado el pasado 26 octubre.

“Quiero ser alcalde de mi municipio, donde yo nací, yo recorrí todas las colonias de Guadalupe en Nuevo León, vi todo (...) conozco a la gente y sus necesidades, sé que para ser un alcalde debes estar preparado, tener carrera, pero a veces puedes dirigir a la gente preparada”, contó el comediante.

Cuauhtémoc Blanco apoya a 'Brincos Dieras' en sus aspiraciones políticas. (Foto: Cuartoscuro) (Nación321/Cuartoscuro)

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco de las aspiraciones de ‘Brincos Dieras’?

‘Brincos Dieras’ asistió a una fiesta de cumpleaños de Cuauhtémoc Blanco, donde presuntamente platicó con el exjugador de futbol del Club América.

“Se emocionó de verme, ‘con madre’, le pregunté como logró llegar a estar en la política mexicana, él me respondió que iba a apoyarme y a asesorarme”, compartió el comediante, quien aseguró no estar preparado.

“No estoy preparado, me van a criticar, pero me vale, yo a mis 49 años conozco mi tierra, recorrí el sitio donde nací de punta a punta, sé los deseos de la gente, es una onda mía, es un sueño, aunque no haya estudiado, pero es válido, busco mi oportunidad”, platicó el payaso.

El comediante viral en redes sociales piensa que no es necesaria ninguna formación en leyes, economía o ciencia política para permanecer a este ámbito siempre y cuanto se tengan asesores.

“Atrás de los alcaldes hay una mesa redonda para evaluar todo, para tomar decisiones en conjunto, yo no tengo necesidades afortunadamente, pero mi familia me apoya, algunos me critican hasta mi show, imagínate ahora, solo sé que puedo lograrlo”, finalizó el tema el llamado Brincos Dieras.