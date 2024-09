David Faitelson ‘le pica la cresta’ a Cuauhtémoc Blanco: ¿Qué pasó en su reencuentro?

¿Hubo otra pelea? David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco compartieron una plática donde, entre risas, recordaron el icónico momento cuando el entonces capitán del Club América lo golpeó en el estadio de Veracruz, tema que nuevamente salió a la charla.

Los dos estuvieron con Memo Schutz y visitaron un restaurante de pescados y mariscos en la Ciudad de México, el establecimiento de comida se llama ‘El mero bichi’.

“Yo vine por otro golpe (...) es que ya se está agotando esto”, bromeó y ‘provocó' el comentarista deportivo en la reunión.

“Sigue viviendo de eso, es lo que le da de comer, cobra de eso todavía, ya debería darme regalías por subirle el rating”, respondió el exdeportista mexicano, en charla publicada en el canal de YouTube Notisport el pasado 25 de septiembre.

Cuauhtémoc Blanco era capitán del América. (Foto: Especial)

¿Cómo se llevan Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson?

Tras la ‘pelea’ que tuvieron el presentador de televisión y el exfutbolista, se dijo mucho acerca del tipo de relación entre ellos, especialmente porque coincidieron en este espacio de entrevistas y Schultz quería saber si aún había rencillas o problemas.

“Nos llevamos bien, siempre me tiraba, le pedí disculpas, lo vi y dije ‘de aquí soy’ y le pegué, pero lo más chistoso es que llegué y dije, le di un golpe al Faitelson y nadie me vio, pero a las dos horas en todos los videos”, recordó Cuauhtémoc Blanco en forma de anécdota.

“Se reía, íbamos en el mismo avión, pero me dijeron que ya me tocaba, en el futbol conocí gente mala, buena y regular, pero ‘temo’ es bueno, buena persona, es noble y era un gran jugador”, mencionó David Faitelson, dejando claro que se llevan bien y bromean al respecto de su pasado conflictivo.

Además, los dos bromearon con el hecho de que el presentador de noticias deportivas le iba al Club América las críticas contra las ‘águilas’ era una máscara.

David Faitelson fue golpeado por Cuauhtémoc Blanco en 2003. (Foto: Twitter David Faitelson y Mexsport) (Twitter David Faitelson y MEXSPORT)

¿Por qué se pelearon David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco?

Era el año 2003 cuando David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco coincidieron en el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente cuando era la casa del Veracruz y ‘los tiburones’ estaban en la primera división de la Liga MX.

En ese lugar, en uno de los túneles del recinto, el exjugador del futbol mexicano, pasó en un pasillo cercano a donde estaba el amigo de André Marín y desde una ‘ventana’, le dio un puñetazo mientras él transmitía en vivo.

Esto fue, presuntamente, porque ‘Cuau’ no toleró ciertas críticas del comentarista deportivo por su desempeño en la cancha y sus actitudes fuera de ella, en aquel entonces Blanco era el centrocampista estrella del Club América.

Cuauhtémoc Blanco se arrepiente de sus actitudes cuando era jugador. (Foto: Mexsport/@Leaguescup)

En una entrevista publicada por TUDN en junio de 2024, el ahora político consideró que el golpe fue ‘una caricia’.

“No pude sacar bien la mano, le pude dar un buen trancazo, se salvó (...) Me arrepiento de esas cosas, de las expulsiones, a la gente le gustaba, pero yo creo que, ya hoy retirado, me pasaba de listo, a todos les pedí una disculpa, era mi forma de ser, desde chavo, nunca me dejaba de nada”, contó el número 10.