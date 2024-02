Inés Sainz responde disculpa de David Faitelson: ¿Qué pasó entre los conductores de TV?

David Faitelson está nuevamente bajo el ojo público, esta vez por un video que se filtró en redes sociales y que exhibe declaraciones sobre su excompañera de trabajo Inés Sainz, quien ya respondió a la polémica.

En medio del escándalo que generó el clip en el que la señalan por no trabajar en equipo, entre otras cosas, el comentarista ofreció una disculpa a quien considera “una referente del periodismo deportivo en México”.

“Inés es un ejemplo de profesionalismo que logró imponerse al machismo y a la discriminación que existía y existen en los medios en México. Ella salió adelante con su indiscutible calidad y capacidad periodística”, publicó en su cuenta de X.

David no salió bien librado entre los usuarios de la plataforma, quienes lo acusaron por criticarla por la espalda y después retractarse.

David Faitelson, Luis García, José Ramón Fernández y Christian Martinoli condujeron una mesa de análisis futbolístico durante el Mundial de Qatar 2022. (Foto: Instagram / @david_faitelson).

¿Qué dijo Faitelson sobre Inés Sainz?

“A la que me encontré ahorita es a Inés (Sainz), bajando. No sé cómo ch... le hará, pero no se hace vieja ella, se hace más joven”, comenta Faitelson al inicio del clip que circula en X, esto sucede mientras se integra a la mesa de opinión que, durante el Mundial de Qatar 2022, compartía con José Ramón Fernández, Christian Martinoli y Luis García.

Al parecer, el video fue grabado antes de la emisión vespertina de análisis futbolístico, cuando revisaban los aspectos técnicos. “Sigue siendo buena persona, pero fuera de eso es...”, agrega Luis García entre risas. Tras una intervención de Faitelson en la que asegura que ella es así, García continúa: “No trabaja en equipo, hace lo que quiere, no es parte de”.

En el video que se viralizó, García es quien más señala a su compañera por querer llamar la atención y buscar reconocimiento durante los programas. David aprueba sus comentarios y dice: “Bueno, siempre fue así ella, muy individualista”.

Martinoli interviene al final para decir que Inés Sainz siempre ha dicho que José Ramón intentó bloquearla. En respuesta, el periodista dijo que el contacto directo con ella “era un problema” que prefería evitar.

¿Qué dijo Inés Sainz sobre los comentarios de sus excompañeros?

En respuesta al mensaje de David Faitelson en su cuenta de X, la comentarista citó la disculpa con este mensaje: “Querido David. Muchas gracias por tus palabras. Sabes que siempre te he admirado y siempre fue un gusto cada vez que trabajé contigo”.

Sobre la misma línea, en declaraciones para TVNotas, Sainz le restó importancia a los comentarios del video filtrado y dijo: ”Estoy acostumbrada a vivir en un mundo de hombres y a mí me tocó que no sería sencillo desde el principio de mi carrera”.

Además, Inés reconoció el trabajo de los cuatro comentaristas que estaban en esa mesa de opinión y agregó: “Cada uno ha sabido ser auténtico y han forjado su trabajo desde hace muchos años”.

“Yo no me intoxico con esto, no les guardo rencor”, dijo para finalizar y reconoció que seguramente no será la última vez que le pase algo así.

Inés Sainz tiene una trayectoria de más de 20 años en la televisión deportiva. (Foto: Instagram / @inessainz01).

¿Quién es Inés Sainz?

Es una reportera y analista deportiva de 45 años, estudió la licenciatura en derecho en la Universidad del Valle de México y actualmente tiene tres maestrías, una de ellas relacionada a los negocios del futbol.

Aunque comenzó su vida laboral como modelo, trabajar en el ámbito deportivo siempre estuvo entre sus intereses.

Comenzó a salir en televisión en el año 2002 en el programa Dxtips de TV Azteca con entrevistas a personajes destacados del deporte. Desde ahí se posicionó para hacer coberturas en mega-eventos como Mundiales y Juegos Olímpicos, además de participar como reportera en más de 15 ediciones del Super Bowl y en partidos de Champions League.

Coincidió con los comentaristas antes mencionados en el programa Los Protagonistas del que todavía es invitada frecuente, pero con distintos conductores a lo largo del tiempo.