¿Por qué le dicen ‘Doctor’ a Luis García? Martinoli explica la razón detrás del apodo

Christian Martinoli fue la mente creadora del apodo que ha popularizado el exfutbolista Luis García, pues a raíz de su trabajo como comentarista deportivo se ha dado a conocer como el ‘Doctor’.

La razón la explicó durante una entrevista, pues previo a la transmisión de un partido de Jaguares en Tuxtla, en el Estadio Víctor Manuel Reyna, Martinoli se dio cuenta que algo pasaba, ya que García era muy buscado por sus amigos.

¿Cuál es el origen y significado del apodo de Luis García?

Martinoli relató que “le empezaron a llamar por teléfono muchos amigos suyos, no sé por qué, unos 3. Todos le preguntaban cuestiones de divorcio, te lo juro”.

Aunque al principio pensó que podía tratarse de una broma –debido al historial amoroso y de parejas del exseleccionado mexicano-, analizó la situación.

“Yo nada más me le quedaba viendo, eran 40 grados y estábamos muriendo de calor. Luis de ‘haz esto, ve con esta abogada, bienes mancomunados, separados, el perro se lo queda ella, la escuela la pagas tú’. Una asesoría sublime”, recordó.

Pero esto no pasó desapercibido por él, ya que le dijo: “‘Oye wey, eres una figura’. Me responde: ‘¿qué?’. Tú sabes más que un abogado, lo que es perder tu casa 8 veces, ¿no?”, agregó entre risas.

“Podrías tener un doctorado en derecho. ‘¿Te cae?’. Es que no sabes lo que acabas de hacer, Luis. La forma docente en la que explicabas cómo tendría que ser, eso es de un abogado. Le dije: ‘¿Y si te digo doctor’?”, añadió. “Por eso es el doctor. El doctor en derecho”.

García también lo contó en un video de TikTok: “Yo me he casado tres veces, así es que he ido varias veces al juzgado de lo familiar. Me marcaron un par de cuates y les di un par de consejos, consultorías del tema relacionado al derecho civil”.