Paola Rojas habla de cómo es su relación con Zague tras su divorcio: ‘Nos tenemos respeto’

En 2018, se filtró un video íntimo del exfutbolista Luis Roberto Alves ‘Zague’ que presuntamente enviaría a una persona diferente a Paola Rojas, su entonces esposa. El clip citado derivó en su divorcio, y a casi cinco años de aquel hecho, la periodista habló sobre cómo es la relación entre ella y su expareja.

Durante un encuentro con distintos medios de comunicación, Rojas compartió cómo se siente depués de lo que pasó con Zague, y si bien dijo que no ha sido fácil, mencionó que se encuentra tranquila y todavía está sanando.

“Ahora estoy sanando otras cosas. No te voy a decir que mi vida es perfecta, ni que es miel sobre hojuelas. No. Hay muchas cosas que me cuestan procesar (...) mi responsabilidad es estar equilibrada para enviar un mensaje equilibrado, pero no quiere decir que no me tambalee. Por fortuna me levanto y me ayuda mi red de apoyo”, dijo a los medios.

¿Cómo se llevan Paola Rojas y Zague?

Paola Rojas y Zague estuvieron casados durante nueve años y tuvieron unos mellizos llamados Leonardo y Paulo, por los que aún mantienen comunicación la cual, mencionó Rojas, es buena en términos generales.

“Tengo por fortuna una buena comunicación y una buena relación con el papá de mis hijos; nos tenemos cariño, nos tenemos respeto y compartimos una responsabilidad muy hermosa, la más al menos para mí, que es la crianza de los hijos”, señaló en primera instancia.

A pesar de su divorcio, la comunicadora dijo que Zague se encuentra muy presente en la vida de sus hijos, y que ambos son activos en su crianza por el bien de los ahora adolescentes, que tienen actualmente 11 años.

“Y a partir de esa comunicación estamos construyendo esto, un entorno adecuado para ellos donde de repente habrá que jalarlos, pero un trabajo que hacemos juntos (...) Es un papá muy cercano y muy presente”, agregó Rojas.