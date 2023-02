De Kate del Castillo a La ‘Roska Pérez’: ¿Quiénes han sido las parejas de Luis García?

La vida sentimental del comentarista deportivo Luis García no se ha salvado de la polémica ya que una de sus exparejas, la actriz Kate del Castillo, aseguró sentirse avergonzada por la experiencia que vivió junto al también exfutbolista, quien actualmente lleva más de una década de casado.

Pero quien ganó un amparo luego de su reunión con ‘El Chapo’ Guzmán no es la única famosa con la que se ha relacionado, pues también compartió lazos con algunas conductoras de televisión. El exdelantero de la Selección Mexicana –que jugó con Pumas, Chivas, América– tiene 4 hijos de dos de sus tres matrimonios.

Lorenza Hegewisch

La conductora de televisión fue la primera esposa de quien usualmente relata partidos de futbol para TV Azteca. Aunque su unión terminó en los años noventa, luego de argumentar la distancia y que no se entendieron del todo como factores determinantes en su separación, tienen a Lorenza, su hija en común y la primogénita de García.

Kate del Castillo

La primera vez que se vio a Kate del Castillo con Luis García fue en 1999 y en febrero de 2001 celebraron su boda; luego de aproximadamente año y medio la actriz se fue de su casa y en 2004 firmaron el divorcio.

Tiempo después la protagonista de La Reina del Sur confesó que él fue una de las razones por las que decidió emigrar a Estados Unidos ya que sufrió de violencia física y psicológica en una etapa en donde aseguró que no podía salir con sus amigos o su familia. En sus declaraciones dijo que la estrangulaba, pateaba, empujaba tras lo cual lloraba y le pedía perdón.

Maggie Hegyi

En 2003 el goleador que fue seleccionado para representar a México en las Copas del Mundo salió con la conductora de televisión Maggie Hegyi, pero su amor no prospero más allá de unos meses, aunque ella recuerda con cariño el tiempo que compartieron. Después estuvo un tiempo viviendo con otra conductora, Gabriela Salazar, pero tampoco perduró.

‘Roska Pérez’

Cuando Rocío Lara, mejor conocida como ‘Roska Pérez’, fue a comer con una amiga a un restaurante en Polanco es que conoció al apodado ‘Doctor’, ya que tenían un amigo en común y se cayeron tan bien que fueron a una fiesta de la que salieron a las 4 de la mañana.

“Me hace burla de que le hablaba por teléfono y yo no le contestaba porque lo que me daba miedo era volverme a enamorar o que me volvieran a lastimar”, dijo al programa This is me. Actualmente demuestran que su amor sigue vigente con sus 3 hijos luego de darse el sí en 2009.