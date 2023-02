Kate del Castillo y Aarón Díaz: Así fue su historia de amor; ¿por qué terminaron?

Recientemente, Kate del Castillo habló sobre el matrimonio que sostuvo con el exfutbolista Luis García Postigo, del cual se dijo avergonzada gracias a la violencia que el comentarista deportivo ejerció sobre ella y todo el revuelo que provocó en la prensa su separación.

Años después, la actriz decidió darse una segunda oportunidad en el amor y de esta derivó su segundo matrimonio: ahora, con el actor Aarón Díaz, aunque este también terminó a dos años de haberse realizado.

Del Castillo y Díaz fueron una mareja muy mediáticas en los primeros años de la década de los dosmil, y en más de una ocasión generó polémica por distintas situaciones.

Kate del Castillo y Aarón Díaz: Así inició su historia de amor

La actriz y el actor se conocieron en 2006, y sintieron atracción mutua. En ese mismo año confesaron que sostenían una relación ya que se filtró una foto de ellos besándose.

Sin embargo, la diferencia de edades (ella en ese entonces tenía 33 años, y él 24) los hizo objeto de críticas por parte de la audiencia y la prensa; no obstante, continuaron con su relación.

En 2007, anuncian que decidieron terminar con su noviazgo, sin dar más detalles, aunque aquella ruptura duró solo unos meses; en 2008, regresaron.

Con aproximadamente un año de noviazgo, ambos decidieron casarse por el civil en una ceremonia íntima en Las Vegas en 2009, donde él se disfrazó de Elvis Presley y ella de Marilyn Monroe. Un mes después, se realizó la ceremonia religiosa en la Iglesia Episcopal, en San Miguel de Allende, Guanajuato.

En aquel tiempo se convirtieron en una de las parejas favoritas de la farándula mexicana, pero dos años después, en 2011, firmaron el divorcio.

¿Por qué se divorciaron Kate del Castillo y Aarón Díaz?

Existen varios rumores sobre la separación de la productora y el modelo. Una de las que más sonó en aquel momento fueron cuestiones laborales, pues él estaba trabajando en México mientras ella grababa en distintos países de América, como Estados Unidos, Colombia y España.

La diferencia de edad es otra de las teorías que han surgido en torno a la expareja, pero esto nunca ha sido confirmado.

En una entrevista, la actriz que da vida a Teresa Mendoza en la serie La Reina del Sur, reveló que, en realidad, ella no quería volverse a casar, sin embargo lo hizo para ‘complacer’ a la familia de Díaz. “La verdad, y espero no ofender para nada a Aarón, es que yo nunca me quise casar”