Luis García considera a ‘Chicharito’ como un ‘delantero normalito’

El comentarista 'no le tiene fe' al jugador del Galaxy. (Twitter: @GarcíaPosti / @CH14_)

Ahora que México se encuentra oficialmente dentro del Mundial de Qatar 2022, el debate entre los jugadores que deberían formar parte de la escuadra tricolor sigue vigente. Muchas personas consideran que el delantero Javier ‘Chicharito’ Hernández tendría que ser considerado, pero hay un personaje que opina lo contrario.

El exjugador de la Selección Mexicana y actual comentarista deportivo Luis García, asegura que ‘Chicharito’ es un un “delantero normalito”, y que no posee alguna cualidad extraordinaria por la cual el equipo dirigido por ‘Tata’ Martino tendría que incluirlo en su estrategia.

¿Qué opinó Luis García del ‘Chicharito’?

“Ahora resulta que Javier Hernández es nuestro Diego Armando Maradona, nuestro Pelé, nuestro (Zinedine) Zidane. No, es un centro delantero normalito que ya ha estado en varias Copas del Mundo y que tampoco nos ha hecho llegar al octavo partido”, aseguró el exseleccionado nacional.

Durante el programa Los Protagonistas, el ‘Doctor García’ dio su opinión sobre el jugador del Galaxy, y aseguró que, estando Hernández o no en la selección, México (otra vez) no llegaría al tan ansiado quinto partido al que no han podido tener acceso desde hace más de 30 años.

“Con Hernández, sin Hernández, con Pérez, sin Pérez, estamos en el mismo nivel”, sentenció García Postigo, quien además afirmó que Chicharito no posee habilidades que lo puedan comparar con otros jugadores de la MLS (Major League Soccer), a pesar de que se le considera de gran nivel.

¿Quién es el mejor delantero para la Selección Mexicana?

No es la primera vez que García Postigo ‘le hace el feo’ al jugador del Galaxy; recientemente, en redes sociales se desató un debate entre el narrador de TV Azteca y David Faitelson sobre qué jugador mexicano sería el mejor delantero para el Tri: Chicharito o Raúl Jiménez, quien actualmente juega para el Wolverhampton Wanderers de la Premier League de Inglaterra.

Mientras Faitelson mencionaba que el cantero de Chivas era mejor jugador, García sentenció: “No querido David Faitelson, el mejor 9 del país es por mucho Raúl Jiménez. Besos y abrazos”.