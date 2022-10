GP de México: ¿'Ministro de defensa’ o ‘Viejo sabroso’? Este apodo prefiere ‘Checo’ Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez llega al Gran Premio de México 2022 en el mejor momento de su carrera pues tiene altas probabilidades de ganar la carrera en ‘casa’ y de seguir peleando por el subcampeonato de pilotos de la Fórmula 1.

El piloto tapatío de Red Bull Racing va por su podio 25 y segundo en el GP de México, pero no se conforma y quiere superar el tercer lugar que consiguió el año pasado en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Ganar el GP de México o el subcampeonato de F1?

Aunque Sergio ‘Checo’ Pérez tiene en sus manos las dos posibilidades de ganar el Gran Premio de México y vencer a Charles Leclerc en la lucha por el segundo lugar del campeonato de pilotos de F1, el tapatío prefiere subir al podio en lo más alto ante sus compatriotas.

“Sin dudar ganar en México porque es un sueño que tengo desde niño y bueno, ser subcampeón del mundo nunca ha sido mi sueño”, respondió ‘Checo’ Pérez en un evento en Plaza Carso al ser preguntado sobre qué logro prefiere.

¿'Ministro de defensa’ o ‘Viejo sabroso’?

Desde que comenzó la ‘Checomanía’, Sergio ‘Checo’ Pérez ha recibido varios apodos por parte de sus aficionados. Uno de sus principales motes es el de ‘Viejo sabroso’ que le pusieron en redes sociales.

Y otro apodo de ‘Checo’ es el de ‘Ministro de defensa’ ya que varios aficionados lo propusieron como funcionario para cuidar al país tras su gran conducción en el GP de Abu Dhabi 2021 en el que retuvo a Lewis Hamilton (Mercedes) un par de vueltas para que los alcanzara su compañero Max Verstappen y ganara la carrera y el campeonato.

“Me da risa este apodo [Ministro de defensa’], se ha vuelto muy famoso por todos lados, pero me gusta más el de ‘Ministro de ataque’ porque me gusta más atacar que defender. Pero también es bueno tener defensa”, bromeó ‘Checo’ Pérez ante medios de comunicación.

‘Checo’ Pérez opina sobre posible discriminación en la F1

El piloto mexicano de la escudería Red Bull Racing admitió que en América Latina hay varios pilotos con talento, pero no llegan a la Fórmula 1 por falta de oportunidades.

”Hay un buen talento en mi país, hay buenos pilotos, igual en toda Latinoamérica, pero es un deporte en el que no hay muchas oportunidades. Se abren uno o dos lugares por año, dependerá qué tanto lo quieran”, explicó ‘Checo’ que compite en F1 desde 2011.

En la actual parrilla de la Fórmula 1, Pérez es el único conductor latino y uno de los tres hispanos junto a los españoles Fernando Alonso, de Alpine, y Carlos Sainz, de Ferrari.

“No he sufrido discriminación en la Fórmula 1 por ser latinoamericano, mas si tengo una buena carrera no se habla tanto como si fuera un piloto europeo y si tengo una mala carrera, se habla más. Soy afortunado de ser mexicano y es parte del deporte, no me gusta quejarme de esto”, añadió el tapatío.

Desde que el brasileño Ayrton Senna ganó el bicampeonato del mundo en 1990 y 1991, no ha habido otro latinoamericano que haya sido monarca en la máxima categoría del automovilismo en el mundo.

La recomendación de ‘Checo’ Pérez para otros pilotos mexicanos

El piloto oriundo de Guadalajara, Jalisco, considera que si los latinos quieren entrar en la parrilla de la Fórmula 1 que “vive la mejor era de pilotos de la historia” deben hacer lo que él hizo a los inicios de su carrera: mudarse a algún país europeo a foguearse.

“Ahora los pilotos llegan con más años de preparación que cuando yo llegué en 2011. Seguimos atrás de Europa y para que tengamos representantes en la Fórmula 1 necesitamos que vayan a Europa desde temprana edad, que compitan en sus pistas porque al final la F1 no deja ser un deporte europeo”, expresó ‘Checo’.

(Con información de EFE)