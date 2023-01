Christian Martinoli critica restaurante de Salt Bae de carne con oro: ‘No me parece de gran nivel’

El restaurante Nusr-Et en Doha, famoso por su espectáculo al echar sal a la carne y sus cortes con oro comestible, fue tan concurrido por mexicanos durante la Copa Mundial de Futbol en Qatar que el chef Salt Bae decidió abrir una sucursal en México. El lugar maravilló a cientos de comensales, pero el periodista deportivo Christian Martinoli fue la excepción: “no vale la pena, verdaderamente caro”.

Nusret Gökçe, conocido como Salt Bae, es un cocinero turco que es sensación de internet por su estilo para cortar y echar sal a la carne, lo cual se volvió un meme en 2017. Tiene varias sucursales por el mundo, una de ellas en Qatar, al lugar fue incluso Lionel Messi.

Salt Bae estuvo en la final del Mundial de Qatar. (Instagram @nusr_et) (Instagram @nusr_et)

Salt Bae se vio en medio de una controversia, ya que estuvo en la zona VIP durante la final de la Copa Mundial de Futbol, acompañó a personalidades como Elon Musk.

Al término del partido Argentina vs. Francia, el cocinero se coló a los festejos de la selección argentina en la cancha y hasta alzó la Copa Mundial, lo cual está prohibido por la FIFA, ya que únicamente debe ser tocado por un grupo selecto de personas, que incluyen a excampeones mundiales y jefes de estado. Después de ello, la instancia abrió una investigación.

En Instagram, el chef compartió varios momentos durante el festejo de Argentina, incluso con la copa.

¿Cómo fue comer en el restaurante de Salt Bae?

“Yo no quería ir”, dice Martinoli cuando le preguntan si fue al restaurante Nusr-Et en el canal de YouTube de Luis García, “le echa la sal (Salt Bae), más de lo que yo pensé, en vivo se ve más c*brón por la cantidad de sal que le avienta a la carne”.

“Es mamador (Salt Bae), el restaurante es mamador, sinceramente no es tan... la carne es buena, sobre todo las costillas me gustaron mucho, lo demás, el restaurante no me parece de gran nivel, ni las mesas, ni el acondicionamiento, ni el ambiente, no vale la pena, verdaderamente caro”.

El periodista deportivo agregó que tardaron demasiado tiempo en llevarle su plato: “Ni cuenta te das cuando viene (Salt Bae). Esperamos como 40 minutos la p*nche carne, no llegaba y de pronto aparece de la nada con un séquito, hace su acto de la sal y se va”.

Messi es uno de los comensales que visitó el restaurante de Salt Bae.

El pasado 19 de noviembre, Martinoli publicó en su Instagram la foto que se tomó con Salt Bae durante su visita: “Gran gesto del Dr. Garciaposti, pagando la cena mi Warrior Carlos Guerrero”.

Sobre la cual, agregó a Luis García: “Al final si quieres le pides foto y él amablemente acepta, sacaron una foto, estaban todos, nos tomamos una foto con el señor... No vale la pena”, reiteró, “la carne está buena pero todo lo que rodea al restaurante es una m*mada. Está de moda y ya... Cero estrellas”.

Carlos Sainz visitó el lujoso restaurante del chef Salt Bae en Abu Dhabi. (Foto: Instagram @nusr_et / @carlossainz55).

¿Cuánto cuesta comer en el restaurante de Salt Bae?

En más de una ocasión, el restaurante de Salt Bae ha tenido tickets de consumo exorbitantes, que llegan a alcanzar las seis cifras.

Uno de estos recibos de consumo circuló hace unas semanas, era una cuenta por por 3 millones 248 mil 111 pesos mexicanos para 14 comensales, publicada por Salt Bae en Instagram con el mensaje “la calidad nunca es costosa”.

De hecho, se especuló que ese era el recibo de la cena de los pilotos de Fórmula Uno durante su estancia en Abu Dhabi para el Gran Premio, aunque luego se reveló que en realidad era otro sitio al que ellos fueron; quien sí asistió días después fue Carlos Sainz, de Ferrari.

En octubre de 2021 se difundió un recibo por un millón 36 mil 554 pesos mexicanos (37 mil 23 libras esterlinas) de un grupo de amigos que acudió al restaurante ubicado en Knightsbridge, en Londres, Reino Unido.

El actor Leonardo DiCaprio visitó a Salt Bae en 2017. (Foto: Instagram / @nusr_et).

Los comentarios sobre este sitio atrajeron al periodista británico Zak Garner-Purkis relató su experiencia al probar una taza de su café capuchino adornado con una hoja de oro de 24 quilates, el cual cuesta más de mil 300 pesos mexicanos:

“El metal es para las fotos, no para el gusto, y el resto de mis sentidos, bueno, también quedaron significativamente decepcionados por la ‘Experiencia de oro de 24 quilates’”, dijo al respecto.

Los precios varían según la sucursal, por ejemplo, en Dubai los precios arrancan en el equivalente a 300 pesos mexicanos en su sección de ensaladas, aunque otras cuestan 1500 pesos.

Hay carne tártara de mil 300 pesos, sushi en un rango de 395 a 600 pesos; sin embargo, el principal atractivo es especialidad de cortes seleccionados a mano por el maestro carnicero Nusret Gökçe, de productores de todo el mundo, cocinados y cortados a su estilo; “los cortes seleccionados se envejecen durante un mínimo de 20 días. Todos se asan a la parrilla sobre brasas de carbón”.

En esta sección, este es el rango: