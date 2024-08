André Jardine reacciona a eliminación del América de Leagues Cup: ‘Un fracaso... Malagón entrenó bien’

La Leagues Cup 2024 llega a semifinales sin equipos mexicanos, luego de que el América y Mazatlán fueron eliminados en cuartos de final, algo que para André Jardine, entrenador de las Águilas, es “un fracaso”.

América empató 0-0 contra Colorado Rapids este sábado 17 de agosto en cuartos de final, así que se fueron a una tanda de penales en la cual perdió 8-9, tras un último tiro que falló Luis Ángel Malagón.

El entrenador brasileño habló al respecto en conferencia de prensa: “Un fracaso, una derrota, como quieran el adjetivo lo pueden elegir, pero todos me parecen justos porque sabemos dónde estamos parados. Tenemos las ganas de estar en las instancias finales de todos los torneos y cuando no llegas, independientemente de las circunstancias, asumimos la derrota y el fracaso”.

Colorado reaccionó en redes a la eliminación del América de la Leagues Cup. (Foto: X)

El técnico confiaba en que pelearían por el título de la Leagues Cup: “En estos momentos malos sentimientos, de estar tristes porque estábamos trabajando mucho para avanzar, llegar más enfrente. Confiábamos en que teníamos condiciones para pelear por el título, que las tenemos. Sufres porque para mí hicimos una buena partida a nivel de control de rival y de producir situaciones de gol”.

“Por lo menos me acuerdo de tres situaciones claras que normalmente no fallamos. El rival no tenía ni una situación así de peligrosa”, agregó Jardine.

❌ ¡¡América pierde en penales y queda eliminado de la Leagues Cup!! Malagón falló su penal ❌



🔴 EN VIVO: https://t.co/sFu7fTCcWB

📺 Canal 9 #LeaguesCup2024 pic.twitter.com/cpYY7Q75X6 — TUDN MEX (@TUDNMEX) August 18, 2024

André Jardine habla del penal fallado de Malagón en la Leagues Cup

Luis Ángel Malagón terminó entre lágrimas el partido y fue criticado incluso por Gustavo Mendoza en La Última Palabra, quien consideró que lo falló porque estaba enojado debido a que antes de cobrarlo el portero del Colorado le anotó:

“Yo le vi la cara a Malagón... cuando Steffen le cobra el penal y se lo mete, inmediatamente va él por el balón. Regresa Steffen y toma el balón, más caliente que otra cosa... Yo le vi cara de angustia, de temor, incertidumbre... Por andar de... no sé si de ardido porque Steffen le había hecho el penal, el otro arquero va y pide la pelota antes de lo que le tocaba. ¿Por qué se adelantó a cobrar el penal?”.

Luis Malagón y Rodolfo Cota del América durante el partido entre América y Colorado Rapids como parte de los Cuartos de Final de la Copa de las Ligas 2024 en el Estadio Dignity Health Sports Park el 17 de agosto de 2024 en Carson, Los Ángeles, California, Estados Unidos. (David Vega/Mexsport)

Sin embargo, André Jardine opinó que él estaba preparado: “Yo creo que Malagón entrenó bien. Claro que siempre los porteros patean al final, pero estaba entrenado, tenía su penal entrenado... En penales a veces erras y te cuesta una copa. Hay que tener la tranquilidad de mirar las cosas que hicimos bien, asumir este fracaso y salir de este torneo más fuertes de lo que entramos”.

🚨 'UN FRACASO, PUEDEN ELEGIR EL ADJETIVO QUE QUIERAN... TODOS ME PARECEN JUSTOS'#LUP | Jardine asumió el fracaso tras la eliminación en Leagues Cup y habló sobre un torneo TODO jugado en México...



🇲🇽 "IMAGINO QUE EL RESULTADO SERÍA SIMILAR, AL REVERSO" pic.twitter.com/8sb6x7jndw — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 18, 2024

¿Cómo quedan las semifinales de la Leagues Cup 2024?

Solo dos clubes mexicanos habían llegado a los cuartos de final: las Águilas del América y el Mazatlán. Así que tras su eliminación, ahora estos cuatro equipos disputan las semifinales de la Leagues Cup 2024 el miércoles 21 de agosto. Hay tres plazas en juego para la próxima Copa de Campeones de la Concacaf.

Columbus Crew vs. Philadelphia Union : 21 de agosto a las 17:30 horas (tiempo central de México).

: 21 de agosto a las 17:30 horas (tiempo central de México). Los Angeles FC (LAFC) vs. Colorado Rapids: 21 de agosto a las 20:00 horas (tiempo central de México).

Esta es la segunda edición de este torneo en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y de la Liga MX durante un mes y cuyo primer campeón fue el Inter Miami de Lionel Messi.

😳 'A MALAGÓN LE VI CARA DE TEMOR, COBRÓ EL PENAL POR ANDAR DE ARDIDO PORQUE STEFFEN LE HIZO EL PENAL'



Leagues Cup, SIN MEXICANOS. Se fueron nuestros últimos dos representantes, con Malagón fallando el último penal de América🦅❌#LUP pic.twitter.com/rUxzvS2OIT — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 18, 2024

Resultados de cuartos de final de la Leagues Cup 2024

Tres de los cuatro enfrentamientos en cuartos de final se jugaron este sábado 17 de agosto y se resolvieron en penales:

El Columbus Crew, vigente campeón de la MLS Cup, se impuso al New York City en una tanda de penaltis (1-1, 4-3 en la tanda).

Philadelphia Union también necesitó de los penaltis para superar al Mazatlán (1-1, 4-3 en las penas máximas).

América perdió 8-9 en la tanda contra Colorado Rápids.

El único partido que no necesitó ir a los penaltis acabó en goleada de 0-3 para el LAFC en Seattle contra los Sounders.

¿Cuándo juega el América?

Al igual que otros equipos eliminados de la Leagues Cup, el América regresa a sus actividades en el Apertura 2024 de la Liga MX.

El próximo partido de las Águilas es este sábado 24 de agosto: se enfrentan a Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 21:05 horas (tiempo del centro de México).

Con información de EFE.